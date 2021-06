Ștefan Csordaș pornește în forță campania pro Ludovic Orban în Satu Mare

- Advertisement -

Ștefan Csordaș este un om de afaceri din Satu Mare și este de loc din localitatea Apa. Împreună cu susținătorii Partidului Național Liberal, a hotărât să candideze la funcția de președinte în organizația Județeană a Partidului Național Liberal din Satu Mare. În cadrul întâlnirii de azi, 10 iunie 2021, care a avut loc, simbolic, sub lupoaica ce i-a hrănit pe Romulus și Remus, au fost prezenți oameni care vor să arate că și în județul nostru, Ludovic Orban are susținători, oameni care vor să fie de partea lui și să îi susțină candidatura la președinția partidului. Sunt pregătiți să creeze o opoziție actualului președinte, iar oamenii din cadrul întâlnirii vor candita în mai multe localități din Municipiul Satu Mare și sunt foarte hotărâți să câștige candidatura.

„Am hotărât să intru în Partidului Național Liberal deoarece sunt un om de dreapta, sun un om de acțiune care vreau să fac ceva pentru jdețul Satu Mare, Partidului Național Liberal să crească în electorat, să aduc cât mai mulți susținători, să las deschise porțile partidului pentru a intra cât mai mulți oameni ca și noi, cu inițiativă. Oameni care pot să aducă un aport în munca pe care o susținem noi pentru binele județului. ” afirmă Ștefan Csordaș

Partidul ține foarte mult să intre Sătmarul în rând cu Bihorul sau cu Maramureșul, deoarece „județul Satu Mare este rămas puțin în urmă în Ardeal” ar avea nevoie de o muncă mai serioasă, nu doar de promisiuni ori doar de poze cu anumite activități. Satu Mare are nevoie de ceva concret care să ne aducă la o situație mai bună, la o socializare mai bună și la o mai bună stare a tuturor sătmărenilor.

„Sunt hotărât să candidez! În partid am văzut că s-a format o mână de oameni împreună cu actualul dictator din PNL Satu Mare și fostul prefect (n.r. – Radu Bud), vreau să arăt oamenilor că este o alternativă pentru acești oameni care încearcă să subjuge partidul și să îl ducă într-o direcție proastă. Frica la care ajunge fiecare membru al partidului în parte trebuie încheiată, trebuie pus punct acestei situații. Trebuie să ajungem în rând cu celelalte județe și să progresăm și noi! Văd că de obicei în județele în care sunt oameni care controlează tot și devin „baroni locali”, orașul nu are o stare bună, o economie bună, nu are potenial bun și atunci avem exmplul orașului Teleorman care la fel avea un om foate puternic în România, dar județul lui era cam ultimul… Nu vrem să ajungem acolo! Trebuie să aducem oameni noi, treubie să avem oameni puternici care vor să facă ceva pentru județ, nu doar vorbe, ci și fapte! Am susținători care au făcut posibilă această intrare a mea în campania pentru funcția de președinte al Organizației Județene a Partidului Național Liberal și mă simt plin de energie ca să pot duce asta la bun sfârșit. Suntem foarte hotârăți să ducem totul la bun sfârșit și să ne luptăm ca să arătăm că suntem cei mai buni pentru aceste funcții!” declară Ștefan Csordaș în cadrul întâlnirii de azi.

Faptul că întâlnirea de astăzi a avut loc în apropierea Muzeului Județean, sub „Lupa Capitolina” arată că pentru România, chiar pentru Europa, PNL este o stâncă dură ce nu poate fi zdrobită de efemere instabilități ale vremurilor. Doar este cel mai vechi partid activ al țării noastre și al Europei.