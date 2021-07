Un caz de COVID la Satu Mare

187.509.874 (+3.085.350)

4.043.003 (+56.021) Până astăzi, 17 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.081.588 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.046.719 pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 49 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos. Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile 1. Alba 21277 0 0,01 2. Arad 23694 1 0,03 3. Argeș 27481 1 0,03 4. Bacău 26099 1 0,02 5. Bihor 29288 0 0 6. Bistrița-Năsăud 11888 1 0,03 7. Botoșani 14197 1 0,02 8. Brașov 43691 0 0,01 9. Brăila 13302 0 0,01 10. Buzău 12589 2 0,01 11. Caraș-Severin 11492 0 0,02 12. Călărași 10064 0 0,01 13. Cluj 57649 1 0,06 14. Constanța 42979 1 0,02 15. Covasna 8557 0 0 16. Dâmbovița 22509 2 0,01 17. Dolj 26713 1 0,02 18. Galați 27670 1 0,02 19. Giurgiu 11033 0 0,02 20. Gorj 9219 0 0,01 21. Harghita 8290 0 0,01 22. Hunedoara 22881 2 0,02 23. Ialomița 10795 -1** 0,01 24. Iași 42465 6 0,04 25. Ilfov 45163 4 0,05 26. Maramureș 20427 2 0,01 27. Mehedinți 8339 0 0 28. Mureș 23986 0 0,01 29. Neamț 18991 1 0,01 30. Olt 14632 0 0,02 31. Prahova 35479 1 0,05 32. Satu Mare 13026 1 0,05 33. Sălaj 10951 0 0,01 34. Sibiu 26520 1 0,01 35. Suceava 24232 1 0,01 36. Teleorman 13731 0 0,02 37. Timiș 54387 2 0,04 38. Tulcea 8443 0 0,02 39. Vaslui 15998 1 0,02 40. Vâlcea 16454 3 0,02 41. Vrancea 10694 0 0 42. Mun. București 183814 10 0,05 43. Cazuri noi nealocate pe județe 499* 2 TOTAL 1.081.588 49 *Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate. **Numărul total de cazuri aferent județului Ialomița a fost actualizat. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 27 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos. Nr. Crt. JUDEȚ Probe pozitive la retestare 1 ALBA 0 2 ARAD 0 3 ARGEŞ 0 4 BACĂU 3 5 BIHOR 0 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 1 7 BOTOŞANI 0 8 BRĂILA 0 9 BRAŞOV 3 10 BUZĂU 0 11 CĂLĂRAŞI 0 12 CARAŞ-SEVERIN 0 13 CLUJ 3 14 CONSTANŢA 0 15 COVASNA 0 16 DÂMBOVIŢA 0 17 DOLJ 0 18 GALAŢI 2 19 GIURGIU 0 20 GORJ 1 21 HARGHITA 0 22 HUNEDOARA 0 23 IALOMIŢA 1 24 IAŞI 0 25 ILFOV 2 26 MARAMUREŞ 0 27 MEHEDINŢI 0 28 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 29 MUREŞ 3 30 NEAMŢ 0 31 OLT 3 32 PRAHOVA 1 33 SĂLAJ 0 34 SATU MARE 0 35 SIBIU 0 36 SUCEAVA 0 37 TELEORMAN 2 38 TIMIŞ 0 39 TULCEA 2 40 VÂLCEA 0 41 VASLUI 0 42 VRANCEA 0 Total 27 Până astăzi, 34.252 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 16.07.2021 (10:00) – 17.07.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 2 decese (2 bărbați), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Prahova și Olt. Dintre cele 2 decese, 1 au fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 ani şi 1 deces la categoria de vârstă peste 80 ani. Ambele decese înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 240. Dintre acestea, 32 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrat 8.538.978 de teste RT-PCR și 1.657.934 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 11.812 teste RT-PCR (4.246 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.566 la cerere) și 13.223 de teste rapide antigenice. Pe teritoriul României, 513 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 425 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 30.133 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 430 de persoane. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 206 apeluri la numărul unic de urgență 112 și 2.302 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor. Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 16 iulie, 345 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 54.614 lei. Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.563 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.543 în Italia, 16.778 în Spania, 196 în Marea Britanie, 127 în Franța, 3.124 în Germania, 93 în Grecia, 49 în Danemarca, 37 în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 5 în SUA, 8 în Suedia, 143 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 75 în Elveția, 4 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 7 în Bulgaria, 18 în Cipru, 4 în India, 5 în Ucraina, 8 în Emiratele Arabe Unite, 14 în Republica Moldova, 3 în Muntenegru, 218 în Irlanda, 5 în Singapore, 5 în Tunisia, 9 în Republica Co reea, 2 în Bosnia și Herțegovina, 2 în Serbia și câte unul în Argentina, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia, Egipt, Pakistan, Iran, Slovenia, Federația Rusă, Croația, Finlanda și Polonia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 193 de cetățeni români aflați în străinătate, 37 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 60 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, 3 în Suedia, 5 în Irlanda, 2 în Elveția, 2 în Austria, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo, unul în Grecia, unul în Iran și unul în Polonia, au decedat. Dintre cetățenii români confirmați cu infecție cu noul coronavirus, 798 au fost declarați vindecați: 677 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg, unul în Tunisia și unul în Argentina. Notă: aceste date sunt obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, fie de la autoritățile competente din statele de reședință, în măsura în care aceste date fac obiectul comunicării publice, fie în mod direct de la cetățenii români din străinătate. Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20. În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul SARS – CoV – 2 la nivel european și global: În intervalul 8 iulie 2021 – 15 iulie 2021, au fost raportate 33.527.660 de cazuri în UE / SEE. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franţa, Italia, Spania și Germania. Începând din 15 decembrie, CEPCB a întrerupt publicarea datelor privind numărul cazurilor confirmate și numărul cetățenilor decedați, atât în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra, cât și la nivel global. Aceste raportări sunt actualizate săptămânal. ŢARA CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI Franţa 5.812.639 (+26.436) 111.354 (+164) Regatul Unit 5.121.245 (+190.712) 128.425 (+194) Italia 4.271.276 (+7.959) 127.775 (+126) Spania 3.971.124 (+84.649) 81.020 (+86) Germania 3.736.489 (+5.365) 91.233 (+202) Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en) SITUAȚIE GLOBALĂ LA 15 IULIE 2021 CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI 187.509.874 (+3.085.350) 4.043.003 (+56.021)