Târgul Produselor Sătmărene la Tășnad: 30 iulie – 01 august

Asociația pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană, Primăria orașului Tășnad, Casa de Cultură Tășnad, aduc în ultimul weekend din luna iulie produsele locale sătmărene mai aproape de turiștii care se bucură de distracția și apa termală a ștrandului din Tășnad.

,,Am găsit deschidere la Tășnad pentru organizarea unui Târg de Produse Sătmărene, cu susținerea primarului și a echipei lui, astfel încât să dăm ocazia și producătorilor din zonă să vadă ce presupune un asemenea târg și să aibă oportunitatea de a se alăture proiectului Produs Sătmărean. În acest moment Produs Sătmărean este singurul proiect din județ care promovează în mod unitar munca producătorilor și meșterilor locali, indiferent că vorbim despre produse agricole, manufactură sau produse alimentare. Am pornit acest proiect cu pași mici, dar a primit imediat sprijinul comunității sătmărene, iar acum cred că este momentul ca târgul de produse să ajungă în cât mai multe locuri din județul Satu Mare”, a declarat inițiatorul proiectului Produs Sătmărean, deputatul Magyar Lóránd.

Prima ediție de la Tășnad a Târgului Produselor Sătmărene se dorește a fi o continuare a demersului pe care Asociația Pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană l-a început pentru promovarea producătorilor, a meșterilor artizani și a afacerilor locale care fac cinste județului Satu Mare, în țară și peste granițe.

Până în prezent peste 65 de producători și meșteri artizani din Satu Mare au devenit membrii ai asociației, produsele lor primind marca înregistrată Produs Sătmărean, garanție a calității și unicității produselor lor.

A venit momentul ca și producătorii din zona orașului Tășnad să se alăture acestei comunități care a înțeles că numai prin eforturi comune și unitate, produsele locale pot deveni prima opțiune a cumpărătorilor.

,,Orașul nostru și zona ce cuprinde satele din jur are oameni de valoare, oameni harnici, care pun mereu calitatea unui produs pe primul loc, indiferent de câte provocări întâmpină pentru a ține piept concurenței și a produselor de import. Am remarcat succesul proiectului Produs Sătmărean, drept pentru care am considerat oportun ca să aducem Târgul Produselor Sătmărene mai aproape de tășnădeni și de turiștii care se relaxează în această perioadă la Ștrandul termal din oraș. Am încredere că deși acest târg se află la prima ediție în orașul nostru, colaborarea noastră cu Asociația Pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană va continua și pe viitor pentru a veni în sprijinul producătorilor locali din zonă”, a declarat primarul orașului Tășnad, Adrian Farcău.

Cei care se vor afla în perioada 30 iulie- 1 august la Ștrandul termal din Tășnad vor putea cumpăra legume proaspete, siropuri naturale, bere artizanală, miere, gemuri, produse artizanale și bijuterii lucrate manual, susținând astfel munca producătorilor sătmăreni.