Peste 150.000 de turiști au venit până acum, în stațiunea Tășnad, în lunile iunie și iulie 2021

Stațiunea Tășnad este în continuă dezvoltare, reprezentând un punct touristic esential pentru județul Satu Mare. Aceasta oferă 1500 de locuri de cazare, restaurant la standard înalte și spații de disctracție pentru tineret. În ultimii ani, datorită sistemului de abonamente și reduceri, turiștii au început să vină în număr mare și în timpul săptămânii.

Farcău Adrian Dănuţ, primarul orașului Tășnad, declară:

“Tășnadul este în acest moment cel mai important punct turistic din judetul Satu Mare. Am avut până în acest moment, vara aceasta în jur de 150.000 de turiști care ne-au vizitat stațiunea. Aceștia vin din Bistrita, Cluj, Salaj, Maramures chiar si din Bihor .

Zona de plajă e împărțită înt-o zonă de odihnă și tratament și avem încă o zona de petrecere a timpului liber pentru tineret unde avem o piscina cu apă rece. Apa își păstreaza temperatura de 27 de grade. În zona respective îi lăsăm să se distreze,să sară în bazine. Am făcut o delimitare ca să nu existe diferențe între cei care doresc să se distreze și cei care doresc să vina pentru tratament și relaxare”.

Turiștii vin și în timpul săptămânii

“Tuturor pensionarilor li se acorda 10 intrari gratuite. Am avut foarte multe abonamente vândute în această perioadă și am avut și un record, o familie a luat un abonament pentru 21 de zile.Asta o să ne ajute mult în a evalua cât timp își petrec turiștii în stațiunea noastră.Daca pana acum lumea venea mai mult in weekend, acum vin si in timpul săptămânii.

Orice ban investit in turism se intoarce înapoi mai mult decât dublu.Lumea nu se opreste în a cheltui doar voucherele de vacanță, mai merg cu economii si cheltuie bani in plus deci aduc bani stațiunii. Am constatat că la numărul de locuri de cazare pe care îl avem 1500, în fiecare zi avem un număr de 3000 de turisti. Numărul de locuri este strict proporțional cu numărul de turisti din timpul săptămânii. Evident că la sfârsit de săptămână cifrele cresc.”, adaugă primarul.

“Ștrandul e frumos, cu multe bazine, apa e curata, se schimba zilnic. Cel mai frumos mi se pare bazinul cu apa rece . Sunt mulți oameni, din toate zonele tarii. Locurile la terasă sunt frumos amenajate, poți servi orice îți dorești. Locurile de cazare aproape de ștrand sunt multe, oferă condiții bune.”, declară Călina care a venit cu familia ei la ștrand pentru câteva zile.

Putem spune că este mai mult decât un strand, este la un alt nivel

“Am fost în ștranduri în străinătate ca să vedem ce putem face ca să ii ajungem, fără sprijin national, cu greu o să putem să îi depășim.

Avem exemplul ștrandurilor maghiare la care se vede intervenția statului. Apa termală nu o filtrăm, nu o tratăm, de fiecare data în unul dintre bazine o să găsiți apă proaspată.Daca o filtram isi pierde din proprietati. Lista cu proprietăți și recomandări apare lângă fiecare bazin, astfel că oamenii se pot informa. Apa este ușor răcită deoarece temperatura la iesirea din izvor este de 73 de grade.”, mai declară Farcău Adrian.

Se pregătește un bazin cu topogane

“Pentru orașul Tăsnad, ștrandul a fost sursa cea mai importantă de venit, în folosul comunității. Toate investitiile în ștrand se pot întoarce în oraș. Noi așteptăm și am avut discuții cu trei firme de proiectare pentru un bazin cu topogane. Asta ar fi una dintre priorități. Vrem să facem asta în zona de tineret, lângă bazinul cu apă rece.

Mi-aș dori să ajungem la nivelul ștrandurilor din străinătate, unde statul a investit masiv.Consider că sprijinul ar trebui să vină în sezonul estival către Tășnad și în sezonul de iarnă catre Luna Șes.”, adaugă primarul.