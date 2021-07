Părerea sătmărenilor despre alăptatul în public

- Advertisement -

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, în 30 iunie, legea privind alăptarea în spaţiile publice, informează Administraţia Prezidenţială. Actul normativ prevede că interzicerea în orice mod a alăptării unui copil în spaţiul public sau evacuarea din spaţiul public a unei mame care alăptează un copil constituie contravenţie.

Legea are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri privind prevenirea discriminării mamelor care alăptează, precum şi combaterea încălcării dreptului la hrană al copiilor. De asemenea, se propune reglementarea regimului sancţionator pentru unele fapte care au legătură cu alăptarea copilului până la 24 de luni în spaţiul public.

„Următoarele fapte constituie contravenţii: a) evacuarea dintr-un spaţiu public a unei mame care are dreptul de a se afla în acel spaţiu şi care alăptează un copil; b) interzicerea, în orice mod, a alăptării în spaţiile publice a unui copil; c) refuzul furnizării de servicii unei persoane pentru că alăptează un copil, în condiţiile în care persoana are dreptul de a beneficia de serviciul respectiv”, conform proiectului de lege.

Contravenţiile prevăzute sunt amendă între 100 şi 500 lei, dacă fapta este săvârşită de o persoană fizică şi de la 1.000 de lei la 2.000 lei, dacă fapta este săvârşită de o persoană juridică sau de către o entitate înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, Ministerului Afacerilor Interne sau Poliţiei Locale, după caz.

Alăptatul este un lucru natural

Alăptatul în public este un răspuns la nevoile copilului (foame, sete, oboseală, iubire, siguranță etc.). Și pentru că sunt atâtea nevoi la care răspunde, uneori, mama trebuie să alăpteze foarte des.

“Alăptatul este un lucru natural. Dacă vezi un animal, de exemplu, nu îl lași să alăpteze? Majoritatea doctorilor îndeamnă mamele să alăpteze. Laptele matern oferă imunitate. În spitalele din Vest dacă mamele au prea mult lapte, donează. Mi se pare un lucru normal să se încurajeze alăptarea. Ar trebui să se amenajeze spații speciale pentru mamele mai pudice”, declară Maria, mama a doua fete.

Consider că mentalitatea românului ar trebui să se schimbe

“Mi se pare foarte bine că se dau contravenții, dacă noi avem dreptul să mâncăm la terase, copiii de ce nu ar avea dreptul să mănânce? Contravențiile ar fi bine să crească în funcție de gravitatea situației. Una este să i se atragă atenția mamei și alta să fie evacuată din spațiul respectiv sau agresată. Consider că mentalitatea românului ar trebui să se schimbe, doar oamenii frustrați pot să se lege de mamele care alăptează. Degeaba se amenajează spații pentru mame dacă noi nu evoluăm!,” declară Andreea.

”Mi se pare corect. Mamele care alăptează ar trebui să aibă dreptul să alăpteze oriunde doresc ele. Sunt de acord cu alăptarea în spațiul public, deoarece alăptarea este importantă pentru bebeluș, mai ales contactul cu mama. Consider că ar trebui să se amenajeze locuri speciale pentru alăptarea în spațiul public, ” declară Laura, mama unei fetițe de un an și jumătate.

“Numiți-mă demodat, depășit, conservator, dar decența îmi pare un lucru foarte simplu, păcat că linia de demarcație e mult prea subțire și se alunecă foarte ușor în derizoriu. Sunt de acord cu alăptatul în spațiul public, însă nu cu exagerare. Este un act intim ce nu ar trebui făcut oriunde”, declară Marian.

După cum se poate observa, părerile sunt împărțite, însă marea majoritate militează pentru a normaliza alăptatul în public. Este important să lăsăm prejudecățile și să încurajăm mamele să-și țină puii la pieptul lor cât mai mult și de câte ori au nevoie. Atunci când trecem pe lângă o mamă care alăptează, în loc să o judecăm, îi putem oferi un zâmbet.