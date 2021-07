Lacul coroană dintre Oaș și restul lumii – Mujdeni.

- Advertisement -

Recent am fost pentru a nu știu câta oară la Mujdeni. M-am bucurat să văd chipuri cunoscute, gurmand fiind m-am înfruptat din bunătățile specifice locului primind încântat prinosul bucătăriei locale, am rămas fascinat de apusul unui soare roșu, imens, ce cobora spre luciul ascuns de dealuri al lacului Călinești. Apoi, dimineața, am vrut să întregesc această imagine cu un răsărit. A fost fabulos. Cu câteva rațe sălbatice care atingeau unda lacului Mujdeni, lăsând în urmă o insesizabilă dâră a trecerii lor pe acolo, mi-am dat seama că trecuseră câteva ore de când priveam fascinat linia orizontului pe toate cele 360 de grade ale sale.

Nu mică mi-a fost surprinderea când am descoperit amprenta pe care o lasă lacul pe încrețirea Pământului. Coroana ce mi s-a relevat din imaginea pusă la dispoziție de drona unui prieten pot spune că m-a lăsat interzis. Atâta perfecțiune, atâta spațiu conturat în detalii, m-a făcut să compar imaginea cu o pictură. De fapt cu un pictor. Gândul îmi zbura spre Mișu Popp, ardeleanul nostru a cărei peisagistică nu cred că este suficient de bine cunoscută.

Un asemenea loc precis are și poveștile lui. Promit că am să mă documentez în această privință și am să revin cu depănarea lor la ceas de seară. Nu înainte, bineînțeles, de a primii încuviințarea din partea nepoțeilor.

Poate mă voi informa chiar de la oamenii locului. Ghiță Dorle de exemplu, cel care printre primii a intuit farmecul acestui colț de natură și a investit într-un motel foarte bine plasat la baza lacului (în foto de ansamblu complexul din dreapta jos). Motelul are 54 de camere cu 126 de locuri și un restaurant cu două terase care pot găzdui peste 150 de persoane concomitent. În plus are teren de tenis (zgură) care poate fi ușor adaptat și pentru un minifotbal.

De asemenea locația este dotată cu o bază de tratament aflată acum în renovare. Este compusă din săli de tratament, fitness, piscină… Această minune se află la 12 km de Negrești – Oaș, pe drumul care vine dinspre Satu Mare. Pentru rezervări și alte informații sunați la 0744 – 569.228 sau 0753-935.842.