Dacă la începutul verii ne-am murat de la atâtea ploi, acum ne trec apele

Canicula a pus stăpânire pe Satu Mare de câteva săptămâni iar sătmărenii caută diverse soluții pentru a-i face față. La Satu Mare au fost amplasate cișmele pentru a-i ajuta pe cetățeni în această perioadă cu temperaturi ridicate. În plus, s-a luat decizia ca bisericile să rămână deschise pe toată durata zilei, pentru că sunt spaţii răcoroase, unde oamenii se pot refugia de arşiţă.

În timp ce persoanele în vârstă încearcă să evite plimbatul în timpul zilei, tinerii se bucură de vară.

Încerc să am grijă de sănătatea mea, consumând multe lichide

“Eu n-am probleme cu căldura. Am așteptat-o și accept fiecare anotimp cu temperaturile și cu fenomenele meteorologice pe care le găzduiesc, încerc să am grijă de sănătatea mea consumând multe lichide, fructe și să nu uităm de protecția solară”, declară Alina, 23 de ani.

“Acum pe perioada caniculei simt o stare de oboseală și somnolență. Evit să ies la orele de vârf deoarece am și o fetiță de un an jumătate și vreau să o protejez. Când este nevoie să ieșim , folosesc cremă de protecție solară și îi dau să bea multe lichide”, declară Anita, 28 de ani.

“A venit căldura mult așteptată, trebuie să profităm de ea cât ține pentru că din păcate nici anotimpul nu mai e cum a fost mai de mult. Încercăm să evităm orele când soarele bate mai tare sau dacă nu avem posibilitatea, atunci încercăm să stăm unde este mai răcoros, evident cu o sticlă de apă cu noi”, declară Ana, 30 de ani.

Cea mai eficientă formă de protecție pentru mine este pălăria

“Este mult prea cald pentru mine, încerc să îmi rezolv treburile până la 10 dimineața. Cea mai eficientă formă de protecție pentru mine este pălăria, fără ea nu ies din casă. Merg mult cu autobuzul, mă bucur că este aer condiționat. Seara ies doar după ora 20, până atunci mă refugiez în casă”, declară Gheorghe, 70 de ani.

Cum recunoaștem insolația

Dacă totuși nu ne simțim bine și stăm vreme îndelungată în soare, s-ar putea să suferim de insolație.

Insolația este precedată de epuizarea cauzată de căldură, prezentând simptome precum cefalee, greață, amețeli, vărsături, oboseală, slăbiciune, dureri și crampe musculare și chiar o culoare închisă a urinei ce indică deshidratare. Corpul depășeste temperatura de 37°C. Dacă epuizarea termică se transformă în insolație, simptomele devin serioase și severe. Corpul se supraîncălzește și atinge temperatura de 40°C sau chiar și mai mult. Simptome ca starea de amețeală, confuzie, greață, vărsături, transpirație abundentă, dureri de cap se numără printre cele care caracterizează insolația.

Cea mai bună metodă în cazul tratării insolației este prevenția. Evită să te expui la soare un timp îndelungat sau să lucrezi afară când este foarte cald. Dacă alegi totuși să faci acest lucru, ia pauze frecvente, poartă haine deschise la culoare și largi și consumă suficientă apă. Dacă ai impresia că suferi de epuizare termică, mergi imediat într-un loc răcoros, odihnește-te, hidratează-te și observă cum evoluează starea ta.

În cazul în care suferi de insolație, cere ajutor urgent și urmează pașii de prim ajutor pentru epuizarea termică. Înlătură hainele care nu îți sunt necesare, aplică pachete de gheață pe spate, gât, subraț si zona inghinală. Acest lucru poate coborî temperatura corpului și preveni daunele produse de insolație.

Lichidele pierdute prin transpirație trebuie înlocuite, fiind recomandat consumul de aproximativ 2 litri de lichide reci la interval de 2-4 ore până când culoarea urinei devine normală. Perioada de recuperare durează de obicei una-două zile.