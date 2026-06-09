Expo Cactuși și Plante Suculente la Muzeul de Artă Satu Mare- 12-14 iunie 2026

Locale 09.06.2026 15:23
Expo Cactuși și Plante Suculente la Muzeul de Artă Satu Mare- 12-14 iunie 2026

Asociația Colecționarilor de Cactuși „Aztekium” organizează în curtea Muzeului de Artă Satu Mare Expo Cactuși și Plante Suculente, un eveniment dedicat iubitorilor de plante și natură, care reunește colecționari din Satu Mare, Baia Mare, Turda, Cluj-Napoca, Oradea, Timișoara și Ungaria. Expoziția cuprinde unele dintre cele mai reprezentative exemplare din colecțiile participanților, oferind publicului ocazia de a admira diversitatea, frumusețea și caracterul aparte al cactușilor și plantelor suculente.

Pe întreaga durată a evenimentului, vizitatorii vor putea discuta cu colecționarii și vor primi informații și recomandări privind îngrijirea, plantarea, înmulțirea și cultivarea acestor plante. Expoziția își propune să fie atât un spațiu de prezentare a unor colecții remarcabile, cât și un loc de întâlnire și schimb de experiență între pasionați.

Publicul este invitat să descopere fascinanta lume a cactușilor și plantelor suculente într-un cadru cultural deosebit, în curtea Muzeului de Artă Satu Mare. 


Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
tech
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda