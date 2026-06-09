Asociația Colecționarilor de Cactuși „Aztekium” organizează în curtea Muzeului de Artă Satu Mare „Expo Cactuși și Plante Suculente”, un eveniment dedicat iubitorilor de plante și natură, care reunește colecționari din Satu Mare, Baia Mare, Turda, Cluj-Napoca, Oradea, Timișoara și Ungaria. Expoziția cuprinde unele dintre cele mai reprezentative exemplare din colecțiile participanților, oferind publicului ocazia de a admira diversitatea, frumusețea și caracterul aparte al cactușilor și plantelor suculente.

Pe întreaga durată a evenimentului, vizitatorii vor putea discuta cu colecționarii și vor primi informații și recomandări privind îngrijirea, plantarea, înmulțirea și cultivarea acestor plante. Expoziția își propune să fie atât un spațiu de prezentare a unor colecții remarcabile, cât și un loc de întâlnire și schimb de experiență între pasionați.

Publicul este invitat să descopere fascinanta lume a cactușilor și plantelor suculente într-un cadru cultural deosebit, în curtea Muzeului de Artă Satu Mare.



