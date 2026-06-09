Peste 70 de sancțiuni aplicate și amenzi de peste 35.000 de lei în urma unei ample operațiuni desfășurate pentru menținerea ordinii și liniștii publice

Polițiștii sătmăreni, sprijiniți de efective ale structurilor de intervenție, au desfășurat, la data de 8 iunie, o serie de activități menite să prevină și să combată faptele care afectează siguranța cetățenilor și climatul de ordine publică. Acțiunea s-a soldat cu zeci de sancțiuni contravenționale și cu destructurarea unor grupuri cu preocupări infracționale.

Acțiuni concentrate pentru siguranța comunității

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a organizat și desfășurat, în cursul zilei de 8 iunie, o amplă acțiune având ca principal obiectiv prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și creșterea gradului de siguranță în rândul cetățenilor.

Polițiștii au acționat în mai multe zone de interes operativ, fiind vizate atât prevenirea faptelor care tulbură ordinea și liniștea publică, cât și identificarea persoanelor implicate în activități infracționale. În cadrul intervențiilor au fost angrenați și luptători din structurile speciale de acțiune, cunoscuți în spațiul public drept „mascați”.

Grupuri infracționale, în atenția forțelor de ordine

Pe parcursul misiunilor desfășurate, oamenii legii au urmărit destructurarea unor grupuri cu preocupări infracționale și descurajarea comportamentelor care pot genera un sentiment de insecuritate în comunitate.

Prezența sporită a efectivelor de poliție în teren a avut un rol important atât în prevenirea incidentelor, cât și în transmiterea unui mesaj ferm privind toleranța zero față de încălcarea legii.

Amenzi de peste 35.000 de lei

Rezultatele acțiunii au fost semnificative. În urma verificărilor și controalelor efectuate, polițiștii au aplicat peste 70 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a acestora depășind suma de 35.000 de lei.

Sancțiunile au fost aplicate în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Activitățile continuă

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind protejarea cetățenilor, prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de siguranță la nivelul întregului județ.