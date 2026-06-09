Acțiunea preventivă desfășurată în colaborare cu Poliția de Frontieră și Poliția Transporturi vizează creșterea gradului de informare și prevenirea transportului ilegal de persoane

Biroul pentru Imigrări al Județului Satu Mare a demarat, în această săptămână, o amplă campanie de informare adresată operatorilor de transport de persoane, în cadrul unei acțiuni preventive coordonate de Inspectoratul General pentru Imigrări. Activitatea se desfășoară în parteneriat cu structurile teritoriale ale Poliției de Frontieră Române și ale Poliției Transporturi și urmărește creșterea gradului de conștientizare privind obligațiile legale care revin transportatorilor.

Campania a început luni, 8 iunie, și are ca obiectiv principal informarea transportatorilor cu privire la prevederile Ordonanței de Urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, precum și prevenirea situațiilor în care operatorii economici pot încălca legislația prin transportarea unor persoane care nu îndeplinesc condițiile legale de intrare sau ședere în țară.

Prevenția, principala strategie a autorităților

Reprezentanții instituțiilor implicate consideră că informarea directă și dialogul cu operatorii de transport reprezintă cele mai eficiente instrumente pentru prevenirea încălcării legislației în domeniul migrației.

Prin această abordare preventivă, autoritățile urmăresc nu doar reducerea numărului de situații ilegale, ci și eficientizarea activităților operative desfășurate ulterior, diminuând costurile și resursele necesare gestionării unor astfel de cazuri.

Echipe mixte în punctele de interes din județ

Pe parcursul întregii săptămâni, echipele mixte formate din reprezentanți ai Biroului pentru Imigrări, Poliției de Frontieră și Poliției Transporturi vor desfășura activități de informare în principalele puncte de tranzit și transport din județ.

Acțiunile au loc în punctele de trecere a frontierei de stat, în gări, autogări, aeroport, dar și la sediile companiilor de transport care își desfășoară activitatea în județul Satu Mare.

În cadrul întâlnirilor, polițiștii discută direct cu reprezentanții operatorilor de transport și distribuie materiale informative care explică în mod clar obligațiile legale ce trebuie respectate.

Drepturi, obligații și sancțiuni explicate transportatorilor

Materialele puse la dispoziția transportatorilor conțin informații detaliate privind responsabilitățile companiilor care efectuează transport de persoane, precum și riscurile la care acestea se expun în cazul acceptării la bord a unor pasageri care nu dețin documentele necesare sau care nu îndeplinesc condițiile legale de intrare și ședere.

Totodată, autoritățile prezintă cadrul sancționator prevăzut de legislația în vigoare, subliniind faptul că nerespectarea obligațiilor legale poate atrage consecințe financiare importante.

Amenzi semnificative pentru fiecare persoană transportată ilegal

Un accent deosebit este pus pe informarea operatorilor cu privire la sancțiunile contravenționale aplicabile în astfel de situații. Materialele distribuite în cadrul campaniei evidențiază clar faptul că amenzile pot fi considerabile și sunt calculate pentru fiecare persoană transportată ilegal.

Prin această inițiativă, Inspectoratul General pentru Imigrări și instituțiile partenere își propun să consolideze colaborarea cu operatorii de transport și să contribuie la respectarea legislației privind regimul străinilor, în beneficiul siguranței și legalității transportului de persoane la nivel județean și național.