,, Vrei, nu vrei, bea, Grigore, agheasmă!”

Vaccinul nu-i obligatoriu, dar măsurile restrictive ni-l impun cu multă seninătate, iar libertatea de decizie este compromisă în foarte multe situații de viață. Într-o vreme s-a vorbit de ,,relaxarea măsurilor anti-Covid…”, care de fapt sunt mai mult niște cuvinte aruncate-n mintea credulilor și a naivilor. Cum să fie, d-le, ,,relaxare”, când se vorbește și chiar se aplică ,,limitarea accesului la evenimente”?, dar nu numai la evenimente! De pildă, vrei să te deplasezi cu avionul? Trebuie să faci dovada, zice-se, că ai făcut: vaccinul și testul Covid. Nu le ai, mergi cu ce poți până la destinația unde trebuie să ajungi ,,în timp util”. Trebuie să recunoaștem că sunt și alte condiții radicale, potrivit cărora dacă nu ai vaccinul și testul Covid nu poți să te manifești liber. Mai nou, presiunile asupra românilor, în ceea ce privește campania de vaccinare, vin și din afară de la unii demnitari îngrijorați de faptul că țările membre UE, și implicit UE, au cumpărat vaccinuri ,,cu nemiluita” și nu se prea ,,consumă” pe piață așa cum și-ar dori unii responsabili de vaccinuri. Acestea sunt gratuite, dar ele au fost plătite într-un fel sau altul, indirect, de contribuabilii din țările UE. ,,Na-ți-o frântă că ți-am dres-o”…

Vaccinul este… ,,pentru unii mumă pentru alții ciumă!”. De ce? Unii specialiști în domeniul medical afirmă că înainte de a face vaccinul, potențialul vaccinat ar trebui să-și facă niște analize medicale preliminare pentru a stabili numărul de anticorpi din organism. Dacă anticorpii sunt într-un număr foarte mare, se spune că nu ar fi indicat vaccinul, deoarece acesta ar putea avea efecte secundare. Am întâlnit sătmăreni, care au afirmat că s-au vaccinat, dar că nu au avut niciun fel de simptome incomode. Alții, dimpotrivă, au spus că imediat după vaccin s-au îmbolnăvit de Covid. Cine poate explica în mod public, printr-o mediatizare intensă, care este de fapt ,,adevărul gol-goluț” ? Niciunul din politicienii, care mediatizează intens necesitatea vaccinării… ,,ca să scăpăm de măsurile restrictive din Pandemie…”, nu vorbește despre necesitatea efectuării unor analize medicale înainte de efectuarea vaccinului. În acest fel, ar putea fi prevenite anumite complicații, dacă românii se vaccinează fără aceste analize medicale, zic eu, profilactice. În plus, acest demers ar avea și un efect pozitiv. Dacă se confirmă că o persoană nu va avea probleme de sănătate, după efectuarea analizelor medicale, atunci va crește și încrederea românilor în necesitatea vaccinării.

Măi, să fie! Unii politicieni autohtoni și parlamentari europeni au devenit clarvăzători. Ei știu de pe acum că varianta DELTA a Covid-ului: ,,… va circula pe scară largă în această vară!”. ,,Mare brânză în burduf de câine”. O circula ea, neică…poate vrea să stea și dânsa la plajă în chiloți cu mânecuțe…din ăia pe care îi purtau babele la țară în vremea Răposatului. În baza acestei supoziții, acești ,,propovăduitori” ai vaccinului strigă-n gura mare: ,,Vaccinați-vă, Vaccinați-vă!” că vine… DELTA. În urma acestei amenințări, oamenii umblă fără mască prin lume, și de-a ciuda, cu spaima-n suflet la: mare, munte, spectacole, nunți și botezuri etc. și… parcă la fiecare colț de stradă sau în incinta unei săli de nunți pândește din culise balaurul ,,Delta”. Înfricoșați, românii vor merge ,,cu mic cu mare la marea vaccinare”. Oare?… ,,…că românii nu e proști!”. Culmea e că mare parte din populație face ,,haz de necaz” de ,,mătușa Covid”, iar alții nici măcar nu prea mai cred în ,,puterea ei ucigătoare” – spaima lumii mondiale…

Despre victimele criminalei Intubări nu vorbește nimeni. A încercat o doctoriță de la Oradea să spună că în urma administrării de oxigen în mod forțat și probabil în doze necontrolate de tinerii neștiutori, foarte mulți oameni ,,au murit cu zile”, după cum spun și alți aparținători îndoliați. Unii chiar se întreabă dacă acești semeni de-ai noștri au murit din cauza Covid sau din cauza administrării oxigenului prin intubare? Curios este că, se pare, nimeni nu a făcut nici o autopsie pentru a vedea ce s-a întâmplat cu creierul decedaților după administrarea de oxigen. La un frizer, se spune că a venit să se tundă un om din popor. Acesta i-ar fi spus frizerului că și el a fost internat într-un spital pentru că avea Covid… Omul a povestit că a stat internat într-un salon, care a avut o capacitate de cazare de 8 persoane. 6 dintre cei 8 bolnavi au fost intubați, iar povestitorul nostru a spus că el și cu încă un bolnav au scăpat de masca de…oxigen pentru că aveau afecțiuni cardiace. Toți cei 6 colegi din salon au devenit ,,îngerași”, iar cei doi au scăpat cu viață. O fi sau nu o fi adevărată povestea omului de la frizer? ,,Numai bunul Dumnezeu știe…”. Pentru a dispera astfel de povești macabre, mai sunt și altele, stați liniștiți, care au ca temă intubarea, cred că specialiștii în domeniu ar trebui să explice populației ce efecte pozitive are intubarea asupra bolnavilor de Covid și că nicidecum aceasta nu are efecte negative în urma administrării ei ca tratament medical. ,,Ferească Dumnezeu”… să ajungem în fața Intubării, astfel încât Cineva să-ți spună cu subânțeles cuvintele de genul: ,,Vrei, nu vrei, bea, Grigore, aghiasmă!”.