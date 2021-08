Altfatter Tamas: “Peste 40% din populația eligibilă a județului e vaccinată!”

- Advertisement -

Prefectul județului Satu Mare a fost invitatul de miercuri seara al emisiunii Actualitatea sătmăreană moderată de Florin Mureșan. Acesta a vorbit la Nord Vest TV despre valul patru al pandemiei, despre importanța vaccinării ori despre situația legată de festivalurile și nunțile care adună lumea împreună. De asemenea, prefectul Altfatter a adus lămuriri legate de cozile de la Vama Petea și de situația lucrărilor de la Centura Sătmarului ori noul sediu al Prefecturii.

Aglomerație la Petea

”În ultima perioadă s-a amplificat foarte mult numărul persoanelor care au intrat în județ pe la Vama Petea. Dacă noi am avut 30000 de persoane pe zi care au trecut prin PTF Petea, iar la Borș, de exemplu, au fost 4000 pe zi, putem spune că Petea a devenit cea mai tranzitată vamă din România. În acest scop, eu am avut o întâlnire cu șefii punctelor de trecere de la Petea, Urziceni și împreună am solicitat o întâlnire cu partea maghiară și i-am rugat să suplimenteze personalul. Pe partea noastră de trecere mereu am avut personal pentru toate benzile dar din păcate pe partea maghiară nu se lucra atât de repede…Vom încerca să minimizăm timpul pe care să-l petreacă în vamă, mai ales că la finalul lunii se inversează fluxul și vom avea cozi la ieșirea din România. Împreună cu Poliția Română îi ajutăm pe cei care ies din țară să găsească și celelalte puncte de trecere în Ungaria, de la Urziceni sau Valea lui Mihai pentru a mai ușura munca la Petea”, a punctat prefectul Altfatter Tamas, care a vorbit și despre TIR-urile care sunt obligate să stea la cozi imense în Dorolț și Petea.

”Problema cu TIR-urile încercăm s-o rezolvăm…Vom face o întâlnire cu partea maghiară și cu cei ce se ocupă de vămi. Noi dorim să scurtăm la jumătate timpul de așteptare pentru camioane. Avem mai multe propuneri în acest sens și sperăm să nu mai avem de luna viitoare situații în care localitățile Dorolț și Petea sunt blocate de TIR- uri”, a declarat prefectul, care cere părții maghiare să deschidă terminalul pentru TIR-uri.

”Da, știm că urmează restricții de circulație a TIR-urilor în Ungaria zilele următoare. Dacă partea maghiară ar folosi terminalul de la vamă unde încap 50-70 de TIR-uri, cu siguranță n-am mai avea acele cozi imense”, a punctat Altfatter Tamas.

Atenție la valul 4!

Prefectul Altfatter Tamas le-a atras atenția sătmărenilor că pericolul Covid-19 nu a trecut și că încet crește din nou numărul persoanelor pozitive, în județ.

”Din păcate, crește numărul îmbolnăvirilor…Dacă până acum la Spitalul Județean din peste 150 de teste aveam între 0-3 rezultate pozitive, acum am ajuns la 9 pozitivi. Din punctul meu de vedere, este un semnal și trebuie să fim foarte atenți. În plus, avem 24 de internați dintre care 18 la Infecțioase și 6 la ATI. Din aceste 6 persoane toate sunt relativ tinere…Nevaccinate, din păcate…Am avut cazul unei persoane vaccinate cu ambele doze și care a decedat, fiind diagnosticată cu Covid-19, dar acea persoană avea probleme foarte mari de sănătate…Era de așteptat să se întâmple acel deces chiar și fără covid. Suntem foarte atenți…Trebuie să fim precauți, să purtăm masca în spațiile aglomerate, da se apropie luna septembrie, specialiștii spun că vine valul 4, dar dacă ne vaccinăm vom trece ceva mai ușor peste el…”, a amintit prefectul Altfatter, care a vorbit și despre situația vaccinărilor.

De vreo două săptămâni a început din nou să crească numărul de persoane care se vaccinează…A fost o sincopă după 15 mai, dar de acum cred că iar vom avea un număr mai mare de vaccinați. Suntem la 90000 de sătmăreni vaccinați…Iar după calculele noastre e cam 40% din populația eligibilă pentru vaccin. Avem probleme doar în două comune, la Cămârzana și Gherța, unde inclusiv primarul sau doctorul sunt sceptici…”, a concluzionat prefectul județului.

Respectați normele și măsurile de siguranță

Luna august a adus și o serie de festivaluri și sărbători în județ. În plus, avem nunți în fiecare zi, iar lumea se adună în număr mare într-un singur loc…”Nu suntem împotriva organizării de evenimente, doar să se respecte măsurile de siguranță. Vom face controale pentru că nu vrem ca după festivalurile din zilele viitoare să avem surprize…Repet, vaccinații nu au probleme și e de dorit ca zilele următoare să crească iar numărul sătmărenilor vaccinați”, a spus Altfatter legat de acest subiect.

Prefectul speră ca școala să înceapă normal la Satu Mare, dascălii să înțeleagă importanța vaccinării, iar părinții copiilor de peste 12 ani să aleagă siguranța dată de vaccin.

Cât despre Centura Sătmarului, o parte din lucrare va fi dată în folosință până la finalul anului, inclusiv podul peste Someș. Vor fi mutați și stâlpii de înaltă tensiune de pe traseu, iar în totalitate centura ar trebui să fie gata anul viitor…

Înregistrarea emisiunii de miercuri, Actualitatea sătmăreană o găsiți pe pagina de facebook a Nord Vest TV.