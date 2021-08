Destinații de weekend. Invitație la o porție de zen, în mijlocul naturii. Ziua Porților deschise Seva Sana: Manufactura de sănătate & Retreat

- Advertisement -

Dacă până acum majoritatea sugestiilor noastre referitoare la petrecerea weekendului erau de prin județele învecinate, ei bine pentru acest sfârșit de săptămână vă recomandăm o locație foarte aproape de Satu Mare și anume Ardud Vii. Mai exact la 20 de kilometri de Sătmar, într-un loc idillic, departe de agitația orașului, familia Vașvari a amenajat un colț de rai un loc aparte, în care de cum pășești, simți că toate grijile, supărările ori frustrările le-ai lăsat la intrare. Aici, în perioda 28-29 august sunteți așteptați la o porțe de zen în natură, la ediția din acest an a Zilelor Porților Deschise.

Colțul de rai din vârful dealului

Seva Sana – Manufactura de sănătate & Retreat e locul retras în care Ioana și Viorel Vașvari, împreună cu copiii lor și-au găsit liniștea, după ce au renunțat la viața tumultoasă de la oraș. Aici totul e de-un verde viu, cât vezi cu ochii, împodobit pe-alocuri de smocuri mari de plante medicinale, pline de culoare. E paradisul din care Ioana și-a făcut o afacere de succes, cu uleiuri aromatizate, turtițe, creme și medalioane terapeutice, pentru trup și suflet.

Seva Sana, manufactura de sănătate a început dintr-o pură pasiune pentru plantele medicinale, începută odată cu mutarea lor, într-un colț de deal din județul Satu Mare.

“Adevărul este că până să ajung aici a fost cale lungă. Sunt un fost jurnalist și am colaborat aproape 7 ani cu mai multe trusturi de presă naționale. Munca de ziarist și reporter a fost pentru mine extrem de palpitantă, care mi-a adus și satisfacții, la un moment dat. Am dat tot ce era mai bun din mine și atunci credeam ca asta voi face toată viața.Doar ca viziunea mea despre viață s-a schimbat odată ce am hotărât să îmi întemeiez o familie, iar după ce am rămas însărcinată cu primul copil am hotărât să mă retrag din viața agitată pe care o trăiește un reporter. Eram zi și noapte la datorie și ceva din interiorul meu îmi spunea că e timpul să-mi îndrept atenția către familie” , ne dezvăluie Ioana.

După venirea pe lume a copilașilor, și-a dedicat câțiva ani ajutând sute de români sa beneficieze de tratamente medicale mai performante decât cele din România, colaborând astfel cu un spital universitar din străinatate.

Aprofundarea medicinii conventionale a determina-o să caute însă și alte alternative medicale naturale deoarece a fost adepta unui stil de viață sănătos, iar medicamentele au devenit, treptat, ultima variantă.

Așa a început sa studieze plantele făcând cunoștiință în prima faza cu uleiurile esențiale, forma cea mai concentrată a plantelor. Uleiurile există încă din antichitate, iar beneficiile lor sunt mentionate în multe cărți de specialitate.

Pentru că simțea că există ceva mai mult, și-a dedicat o bună parte de timp autocunoașterii și autovindecării trupului, dar și al subconștientului. A început mai multe cursuri în aromaterapie și fitoterapie.

În urmă cu câțiva ani a participat la o tabără de autovindecare și acolo a apărut acel click! Și-a dat seama, ascultând povești de viață extraordinare și observând pe zi ce trece cum oamenii se vindecă în fața ei, că avem o forță interioară pe care nu o exploatăm deloc!

Aprofundarea Medicinii Germanice, alături de dr. Crina Vereș, i-a oferit instrumentele necesare pentru a se redescoperi și pentru a-și îmbunătăți vizibil viața ei, dar și a familiei sale. Așa că a pornit cu inima deschisă în acest proiect de suflet „Seva Sana – Manufactura de sănătate”, sprijinită de cei mai importanți oameni din viața ei: soțul, părinții, copilașii, prietenii.

E un vis îndeplinit și cu puțin ajutor european, printr-un proiect Start-Up, a reușit să își achiziționez aparaturile necesare pentru ca toate produsele, realizate din plante, 100% organice, să fie la cele mai înalte standarde de calitate și igienă.

Sunteți așteptați în Regatul plantelor

În acest loc special sunteți așteptați, în zilele de 28 și 29 august, între orele 12.00 – 200.00, când sunt organizate Zilele Porților Deschise. Veți redescoperi tabloul uimitor, ce ni-l oferă plantele, o să vedeți cum se realizează uleiurile presate la rece, manual, prin metoda lentă după cum veți descoperi uleiurile aromatizate cu plante medicinale, dar și să vă creați propria combinație de ceai.

De asemenea veți fi tentați să degustați, din partea casei, pâinicile cu uleiurile vegetale, aromatizate cu plante medicinale sau un ceai, produs, cu drag, chiar aici. Și nu în ultimul rând să te relaxezi, în cadrul simplu, dar feeric și benefic, pe care ni-l oferă natura.

Unde?

Seva Sana Retreat, Ardud Vii, strada Caișilor, nr. 29 județul Satu-Mare (intrare dinspre direcția Geraușa și nu Ardud Vii).

Intrarea este liberă. Persoana de contact: Ioana Vașvari (0740335868)

Cum ajungi?

Folosiți Waze sau următoarele indicații: veniți în orașul Ardud și țineți direcția Gerăușa și nu Ardud Vii. Sunt 2 indicatoare cu localitatea Geraușa, primul este lângă biserica Ortodoxă, din centru orașului Ardud, la stânga.

La al doilea indicator, virați dreapta, tot spre Gerăușa, iar la ieșirea din orașul Ardud, după cimitir, virați stânga pe al doilea drum pietruit, la stânga. De acolo urmați indicatoarele de lemn.

