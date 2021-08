Doamna Irina, un exemplu de muncă și modestie, la 81 de ani!

- Advertisement -

În Satu Mare încă mai există oameni dedicați care își iubesc meseria din suflet și își tratează clienții precum propria familie. Un astfel de exemplu este doamna Irina, care la vârsta de pensionare a decis să facă o schimbare și să lucreze în domeniul asigurărilor! Astfel la minunata vârstă de 81 de ani, doamna Irina își desfășoară activitatea cu conștiinciozitate și multă energie.

“Am lucrat la Direcția Comercială Județeană din 1958 până în 1998, timp de 40 de ani, de când am absolvit Liceul Doamna Stanca, care pe vremea respectivă era liceu de fete. Am coordonat sectorul de alimentație publică și hotelieră pe județ.

În 1998 m-am pensionat și am rămas văduvă. Nu mi-a plăcut să nu am activitate așă că m-am reprofilat pe asigurări. Am lucrat la Astra Asigurări inițial, care a intrat în faliment ulterior. Din 3 în 3 ani particip la examenele de verificare a cunoștințelor, în Cluj unde am obținut note maxime până acum. La anul va fi următorul examen, sper să reușesc să îl susțin. Examenul are 600 de întrebări care trebuiau aprofundate în câteva zile. Examenul are loc la facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca. Ultimul a fost în 2019”, declară Irina Armaziu.

Țin mult la legăturile cu oamenii

Cât timp am povestit cu doamna Irina un client a venit după o asigurare. Doamna Irina își tratează clienții cu multă căldură și implicare.

“Orice muncă am făcut din 1958 până acum mi-a plăcut. La fel si asigurările. De când a început pandemia, lucrez de acasă, am un portofoliu de clienți. De obicei lucrez după-masa dar sunt disponibilă și în afara orelor de serviciu.

În timpul pandemiei, clienții veneau la mine să le fac asigurările, eu le puneam polița într-o folie și o dădeam de la balcon iar aceștia îmi lăsau banii în cutia poștală. Îi cunosc bine pe majoritatea clienților și am o relație foarte bună cu ei. Fac toate tipurile de asigurări: CASCO, asigurări medicale, de călătorie, malpraxis.

Lucrez și sâmbăta de la 9-16, singura din Satu Mare cu astfel de program. Clienții mă pot găsi pe baza numărului meu de telefon. Am avut clienti care m-au sunat și dupa ora 23, i-am ajutat cu drag pe toți.”

Acum pe perioada verii, mai vin la birou pentru a îi înlocui pe colegii mei care sunt în concediu. Lucrez pe bază de PFA. Ne ajutăm mult unii pe alții, am colegi foarte buni cu care mă înțeleg extraordinar. Suntem ca o mare familie”, adaugă doamna Irina.

Activitatea îmi oferă energie

“Din păcate am rămas văduvă în urmă cu mulți ani și nu am dorit să stau singură acasă. Nu am o casă cu grădină sau o gopodărie cu animale. Ce să fac atâta timp singură? Îmi place să am activitate și să fiu în mișcare.

Ca și hobby-uri, îmi place să citesc,să fac integrame. Fiica mea are câțiva căței, mă ocup și de ei. Dacă tot lucrez de acasă mă pot ocupa și de treburile gospodărești.

Îmi place mult să organizez evenimente, întâlniri cu foștii colegi de liceu, să mențin legături cu oamenii. Toate le pătrund în adâncime.

De când am terminat liceul organizez întâlnirile din 5 în 5 ani. Am toate adresele și numerele de telefon ale foștilor colegi. O parte din fostele mele colege au decedat dar mențin o legătură strânsă cu familiile lor. Nu am ratat nici o întâlnire din anul 1958. Eram 5 clase paralele și cu toții reușim să ne întâlnim. Unicul profesor care mai este în viață și ne tine ora de dirigenție este Boris Mălai de la doamna Stanca.”, mai adaugă doamna Irina.

Prietenii ocupă un loc special în viața mea

“Prietenii sunt foarte importanți pentru mine, ne vizităm permanent. Am o prietenă , care a lucrat la hotelul Dacia și ne cunoaștem de 63 de ani! Țin legătura și cu prietenii care au plecat în străinătate, de câte ori vin acasă avem activități împreună.

Pe vremea respectivă, în 1958, Doamna Stanca, era liceu de fete iar Colegiul Mihai Eminescu era liceu de băieți. Am fost ultima promoție cu 10 clase. Organizez întâlnirile de liceu în colaborare și cu cei de la Colegiu Național Mihai Eminescu, din aceeași promoție. Chiar dacă nu am fost la același liceu, ne întâlneam și știam unii de alții”, a mai relatat doamna Irina.

Timp de 31 de ani am trait frumos alături de soțul meu!

“Am doi copii, un băiat și o fată. Fiica mea se ocupă de călărie, are doi căței. Fiul meu este profesor de educație fizică.

În viață trebuie să faci bine ca să găsești bine. Este important să mergi cu fruntea sus. Pot spune că am avut o viață armonioasă fără multe evenimente neplăcute. Din păcate soțul a parasit lumea aceasta destul de timpuriu dar cât timp am fost împreună am trait frumos alături de el. Timp de 31 de ani am luat mereu masa de prânz împreună, am avut o legătură strânsă și specială cu soțul meu. “, a mai adaugat doamna Irina.

Gazeta de Nord-Vest îi urează doamnei Irina Armaziu un călduros La Mulți Ani, cu multă sănătate și bucurie!

Adriana Nistor