Domeniul peisagist este în creștere și în România

Bobiș Cristian-Andrei, are 28 de ani și este din Satu Mare. Mereu a avut o afinitate pentru tot ce ține de grădină și astfel a ajuns să fie Absolvent al Facultatii de Horticultura, la Specializare Peisagistică în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

Care este rolul peisagistului, cu ce se ocupă el?

Peisagistul este persoana calificată care oferă un aspect natural siestetic spațiului din jurul cladirilor, fie asta casă particulară, clădiri de birouri, spații publice. De asemenea trebuie să țină cont de arhitectură și împrejurimi ca să se încadreze în spațiul general.

Când ți-ai descoperit această pasiune?

Crescând la casa mereu am avut o afinitate pentru grădinărit. Spre sfârșitul liceului am vrut să intru la facultatea de arhiectură. Am realizat că am un drum mai lung de parcurs față de alții ca să intru și am abandonat ideea. Între timp aflasem de meseria de peisagist și am zis că e calea pe care vreau să merg pentru a-mi potoli setea de creativitate.

De cât timp activezi în domeniu ?

De patru ani activez în domeniu, cu mici abateri și pauze.

De unde te inspiri?

Social media este un instrument foarte bun dacă știi să filtrezi informația care să fie mai de grabă constructivă, decât să fie doar de pierdere a timpului. Dar cel mai mult mă folosesc de cărțile din domeniu pe care le-am achiziționat de-a lungul timpului și pot să zic că reprezintă investiția cea mai bună de până acum.

Crezi că este mai puțin solicitat ajutorul unui peisagist in Romania decât în alte țări? De ce?

În alte tari, chiar și din fostul bloc estic, exista o cultură în privința peisagisticii și ii mai ușor să te afirmi în ‘’alte țări’’ decât în Romania. Dar nu e imposibil. Dacă ne uităm cum a fost domeniul acesta acum 10 ani și cum este acuma, pot să spun că este într-o ascensiune și la noi. Cu pași mici, dar este în creștere.

Ce presupune acest domeniu?

Presupune patru ani de inginerie în cadrul facultăților de horticultură și specializarea pe peisagistică, dupa care urmează masteratul. Acuma ca să vă povestesc procesul de lucru în domeniu, acesta este în felul urmator: beneficiarul contactează peisagistul sau firma de peisagistică, se discută la fața locului ce se poate crea din spatiul respectiv, se fac două sau trei variante de amenajare folosind diferite programe sau software-uri pe calculator, după care urmează o altă rundă de discuții, cu ce se păstrează și ce se schimbă, se crează devizul de costuri și materiale necesare (include materialul dendro-floricol, sistemul de irigare, rigole de scurgere dacă e cazul), în cazul în care se doresc alei, poteci,drumuri sau diferite construcții ,se caută sub contractanți care sunt specializați pe acea parte. Urmează amenjarea spațiului și predarea lucrării. Pentru buna dezvoltare a plantelor se recomandă și un contract de mentenanță.

Care sunt provocările de care te lovești că peisagist?

Provocări sunt multe ca înorice alt domeniu. Întâlnești mult scepticism din partea unor clienti, pentru că nu știu exact care este job-ul unui peisagist, astfel un alt element esențial este comunicarea clară, apoi capacitatea peisagistului de a asculta și analiza toate nevoile, colerată cu încrederea acordată pot rezulta în proiecte exceptionale de care să fie mândre ambele părți. Provocări mai apar și din cauze naturale, dar reușim să le depășim de fiecare dată aplicând tot ce învățăm pe parcurs. Este foarte satisfăcător rezultatul final al unui proiect dus cap-coadă când reușesti să creezi o curte care să îndeplinească nevoile clienților, o curte care să lucreze pentru ei și care să le aducă liniștea și armonia pe care și-au dorit-o inițial. La final de zi ca peisagist, contează să ajungi acasă și să fi mulțumit și fericit că ai contribuit cu un lucru benefic pentru societate și mai ales benefic pentru natură.

În proiectul final vedem mai mult viziunea piesagistului sau a clientului?

Depinde dacă clientul merge în totalitate pe mână peisagistului sau dacă nu sunt constrângeri de buget. Dar în mare parte este un amestec între cele două părți. În majoritatea cazurilor se apelează la aceste servicii după ce se construiește o casă și rămâne un buget mai mic pentru amenajare.

Cum ți-ai defini stilul ?

Nu am un stil anume. Încerc să creez o ambianță plăcută prin repetiție și echilibru. Pun accent pe alternanța între plante, adică includ plante cu decor pe toate anotimpurile și includ plante care dau decor și în funcție de sezon. Se pot include si elemente de hardscaping, adică elemente mici de construcție în gradină pentru a avea un impact vizual și estetic mai accentuat.

Care este cel mai mare proiect pe care l-ai realizat? Povesteste-ne experiența

Când am lucrat la una dintre firmele de peisagistică, am participat cu echipa la două proiecte pe domeniul public. Mi-a plăcut faptul că era bine organizat și toată lumea și-a știut aportul pe care trebuie să-l aducă pentru finalizarea corectă a documentației. Era legatură directă cu arhitecții si inginerii din echipă și se discutau problemele care apăreau pe parcurs și era mereu un schimb de idei între părțile terțe.

Cu care proiect te identifici cel mai mult și de ce?

Niciodata nu uiți prima grădină amenajată integral. A fost prima amenajare la care trebuia să coordonez mai multe echipe, asta fiind în timpul facultății la Cluj. Am avut o colaborare bună cu beneficiarii și erau deschiși la idei și la sugestii de plante. De asemena echipele erau cu răbdare, având în vedere că am fost fără experiență la acea vreme.

Când este cel mai bine să ne modificăm grădina? De ce?

Recomand să apelați la un peisagist sau la o firmă chiar și la final de toamnă sau în iarnă ca să fie timp să se discute detaliile proiectului, bugetul alocat și cel mai important, să se facă organizarea lucrarilor. Multa lume apelează la peisagiști în momentul în care începe sezonul de primăvară când deja majoritatea și-au programat grădinile pentru amenajare. Oricum recomand sezonul de toamna și început de primavară, după de trec temperaturile scăzute pentru partea de plantare.

Ce capcane pot apărea în amenajarea unui spatiu foarte mare?

Cele mai mari capcane pot apărea în momentul implementarii proiectului, amenajarea propriu-zisă. Se pot descoperi diverse rețele edilitare sau de curent nemarcate de care poate nici beneficiarii nu știu.

Ce sfaturi ai da persoanelor care vor să își dezvolte gradina?

Inainte ca cineva să apeleze la un peisagist ar fi de recomandat ca beneficiarii să își facă și ei o idee sau să își facă propria lor viziune asupra spațiului care urmează să fie amenjat. Recomand să culeagă idei de pe internet sau platformele de social media și să poarte o discuție pe baza aceasta cu specialistul.

Ce planuri de viitor ai?

În momentul de față mă focusez pe propriul brand în domeniu și să culeg cât mai multe informații despre domeniile conexe. De asemenea facem demersuri cu câțiva foști colegi și prieteni care activăm în domenii conexe cum ar fi arhitectura și design interior, să oferim clienților tot procesul de creație și cunoștințe pentru o locuință completă.