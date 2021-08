Haotic, ușor extravagant, sunt cuvintele care o devinesc ca hairstylist

- Advertisement -

Hetty Nagy are 36 de ani și este sătmăreancă 100%. Este coafeză de meserie și își desfășoară activitatea în două saloane în două orașe diferite momentan , este o fire foarte activă, deschisă la nou, iar în timpul ei liber care de altfel este foare limitat, spune ea , îi place să facă sport, iubește mișcarea, care de altfel este o alta dragoste. Îi place să stea la povești cu prieteni și să călătorească.

Cum a început pasiunea ta pentru tot ceea ce înseamnă păr?

De mică am fost pasionată de tot ceea ce era legat de înfrumusețare, strângeam reviste și decupam doamne cu coafuri frumoase și evident când ți se punea în copilărie întrebarea „ce vei fi când vei fi mare?” ziceam că vreau să înfrumusețez doamne.

Când ți-ai dat seama că vrei să devi hairstylist?

De mică , cum fac fetițele , am însoțit-o pe mama de fiecare data când mergea la coafor , și mă uitam foarte fascinantă la tot ce se întâmpla acolo, savuram mirosul de lac fixativ și mirosul înțepător a permanentului , după care evident mă duceam acasă și îmi luam păpușile la rând. Pe la șase ani , am ieșit din camera cu o păpușă subțiată cu creionul de ochi albastru al mamei mele , și le-am zis părinților mei că eu am să fiu coafeză, evident ei dădeau din cap și evident mi-am luat-o pentru creion.

Mai târziu, pe la 16 ani eram în vacanța de vara și-i ziceam mamei că eu vreau să merg la salon sa le ajut pe fete, (unde umbla mama). După multe zile de insistențe , a sunat-o mama pe coafeză și s-a rugat de ea să mă ia ca să mă pună la treabă serioasă, să mă plictisesc, ca după șase luni să o sune coafeza pe mama și să îi spună , ca fata asta nu se va sătura, face orice dacă trebe, curăță și wc-ul în salon numai să nu o trimitem acasă .

Era un salon super misto pe nume “ Estetica” unde lucrau niște profesioniști în toată firea! Pe calea asta vreau sa le mulțumesc pt răbdarea lor si încredere, sprijin maxim. Zsuzs, Gabi, Moni , si Laci care de fel a devenit mentorul meu în următorii 3 ani si 6 luni, dacă el nu era eu nu eram azi aici unde sunt .

De ce aptitudini ai nevoie că sa devii un bun hairstylist?

Hmm, eu zic că modestia este răspunsul , să-ți vezi de treabă, să rămâi mereu curioasă, cu sete de nou si cu picioarele pe pământ , ori cât de departe ai ajunge.

Ce înseamnă un profesionist din punctul tau de vedere în acest domeniu?

Profesionalismul începe întâi cu comunicarea, cum tratezi clientul de pe scaunul tău, evident și aspectul tău contează ori cine ce ar zice, trebuie să sugerezi încredere, sa depui efort maxim să înțelegi ce își dorește , să ai o relație sănătoasă cu clienții și bineînțeles să dai tot ce știi tu mai bine din punct de vedere profesional , am eu o vorbă , tratează clientul de fiecare dată așa, de parcă prima oară ți-ar sta pe scaun.

De unde te inspiri?

De unde mă inspir? Din tot și din ori ce.

Care este hairstylistul tău preferat și de ce?

Îmi place la nebunie, Philip Wolff! Este un om mișto de tot, de ce, pur și simplu e nebun, n-are reguli și lucreaza cu un haotism ordonat , cum fac și eu de altfel.

Cum ți-ai defini stilul?

Haotic , ușor extravagant

Care a fost prima tunsoare realizată ?

Prima tunsoare realizată a fost în holul apartamentului nostru și tata a fost victima.

Cum gestionezi relația dintre tine și client și cât de importantă ți se pare ea? De ce?

Hm ,recunosc că la asta mai am de lucrat, dar eu zic că mă descurc destul de ok, am cliente mișto și eu consider că am o relație la fel de mișto cu ele, ceea ce este foarte important ,trebuie să existe și o compatibilitate ca să meargă totul perfect, dar mă cam găsesc oameni cu care vorba aia ne potrivim.

Cum procedezi dacă o clienta își dorește o anumită tunsoare sau o anumită culoare de păr, iar tu consideri că nu i se potrivește?

Eu sunt foarte directă și sinceră, îi prezint clientului și punctul meu de vedere, ori cum ar fi, că îi va plăcea sau nu, dar alegerea îi aparține, de obicei zic „FACEM SA FIE BINE” le las să-și facă “numărul “ ș-apoi eu în liniște știu ce am de făcut.

Din punctul tău de vedere, de ce crezi că vin femeile la coafor? Pentru ele sau pentru aparența în societate?

Pentru nici n-ai putea să-ți imaginez câte lucruri. Pentru un aspect mai frumos, pentru a-și ridica moralul , pentru încercare descărcare, deconectare …e lungă lista.

Care a fost cea mai plăcută experiență pe care ai avut-o până acum în acest domeniu?

Nu pot să zic sincer, pentru că foarte des trăiesc momente foarte faine , pentru mine e tot timpul cel mai fain moment e când se ridica clienta mulțumită de pe saun! Și pentru aceste momentele practic meseria asta.

Te-ai gândit că ai vrea să practici acest job în altă țară? De ce?

Evident am avut momente ca oricine, dar sunt aici.

De ce trebuie să ținem cont când alegem o tunsoare ? Dar o culoare?

De multe lucruri, în primul rând cu ce te simți tu în largul tău total, evident ți cont de multe alte chestii , ce stil de viața ai, financiar, cât de departe te poți întinde, pentru că și asta este un lucru important ori cine ce ar zice, gen dacă îți alegi o culoare costisitoare cum ar fi blondu , îți asumi, restul sunt chestiuțe mărunte.

De unde te informezi care sunt tendințele fiecărui an?

De la seminarii, internet, schimb de experiențe cu colegi.

Ce sfaturi ai da unei persoane la început de drum?

Sfat? Hm ,nu zic că aș avea un sfat, eu le recomand, să fie ca niște bureți, să absoarbă tot și toate informările primite, să rămână modești, să aibă sete de nou, să rămână curioși, îndrăzneți, și nu în ultimul rând, să nu se grăbească, să aibă răbdare, pentru că nici o meserie nu se învață in 2-6 luni, o meserie o înveti o viață întreagă.