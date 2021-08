Județul Satu Mare va beneficia de cea mai nouă tehnologie de combatere a efectelor grindinei asupra culturilor și bunurilor materiale. Astfel, în 40 de localități ale județului vor fi amplasate generatoare terestre care vor intra în acțiune în urma unei avertizări meteorologice.

A fost încheiată procedura de achiziție publică a contractului ce are ca obiect proiectarea și realizarea rețelei automatizate de generatoare terestre în scopul combaterii căderilor de grindină din cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim Silver”.

Oferta declarată câștigătoare este cea depusă de ofertantul M SYS SRL, iar semnarea contractului se estimează a avea loc la data de 31.08.2021. Prețul ofertei câștigătoare are o valoare de 2.838.055,11 lei fără TVA.

Județul Satu Mare implementează acest proiect în parteneriat cu Serviciul Național de Meteorologie din Ungaria, fiind finanțat prin fonduri europene.