La începutul lunii august, în Sala Cavalerilor a Castelului Károlyi din municipiul Carei a avut loc recitalul de vioară și pian, intitulat „Caravana muzicii (muzică pentru suflet) recital vocile Estului”, susținut de Danciu Stela la vioară, acompaniată de Dragoș Lavinia la pian.

Publicul prezent s-a putut delecta ascultând creații precum: An. Rubinștein – Melodie, S. Rahmaninov – Vocalise Op. 34, nr. 14, P. Ceaikovski – Melodie, Op. 42, Nr.3, I. Frolov – Dans spaniol. S. Prokofiev – Nocturne, P. Ceaikovski – Meditație, Op. 42, Nr. 1.

Cele două artiste au impresionat spectatorii, atât cu repertoriul ales, cât și cu modul de interpretare impecabil. Acestea au fost răsplătite cu aplauze îndelungi la finalul recitalului.Evenimentul a fost organizat de Asociația AZAS, în parteneriat cu Consiliul Județean Satu Mare, cu sprijinul Centrului de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi.”

Danciu Stela este o o artistă din Republica Moldova de o sensibilitate și modestie rar întâlnită.Aceasta este stabilită în Satu Mare unde desfășpară diverse proiecte artistice. Stela a făcut un parteneriat cu Consiliul Județean pentru a organiza concerte pentru vârstnici și pentru a le aduce alinare în azilele de bătrâni.

Artistul se apropie de oameni prin muzică

“Muzica terapie pentru suflet. Am făcut acest proiect mai mult pentru oamenii care nu pot să vină în instituții precum Filarmonica și atunci din punctul meu de vedere, artistul se duce către ei pentru că și ei au nevoie de respectul nostru și noi îi respectăm prin muzică. Când mergi la un cămin te răvășește tot ce vezi. Eu am mai fost cu Dragoș Lavinia în București . Am văzut că acolo fac realmente terapie prin muzică.

Oamenii se redescoperă, oamenii se deschid, ei reacționează foarte interesant la muzică. E etapă foarte grea, eu încerc să le ofer puțină bucurie. Nu li se acordă multe la oamenii care stau în cămine, puțin pentru suflet, acolo sunt adunați ca să se reculeagă fizic.

Publicul a fost extraordinar, unii au plâns. Unii sunt mai veseli, alții reacționează mai melancolic. Mi se pare ca aceste spectacole le aduce multă bucurie. Așa le aratăm că deși au o vârstă, încă se mai pot bucura . Eu ca și artist și instrumentist am o slujbă a sufletului. Asta este muzica și menirea ei este de a face oamenii să se deschidă.”, declară Stela Danciu.

Eu ca și artist, am o slujbă a sufletului

”Este un proiect care a început de la la 1 August și va continua până în Decembrie, în fiecare lună vom avea două recitaluri. Este un proiect nou din Satu Mare sponsorizat de Consiliul Județean. Finanțarea din partea Consiliului Județean este de 75% iar din partea mea 25%.

În această perioadă avem cântări in comune din Satu Mare precum Păulești, Pomi, Foieni, etc.

Proiectul a pornit din inițiativa prietenei mele Dragoș Lavinia, care este directoare la o fundație cu sediul în Elveția și cu filială în București. Am mers și am cântat pentru fundația ei, și atunci m-am gândit, de ce să nu fac același lucru aici? Și noi avem bătrînii noștri și instituțiile noastre de copii.

Mai am și alte proiecte, la teatru, cu cei de la Loga dance. Ideea proiectului este să aduc muzica în viața acestor vârstnici, consider că orice bătrân merită un gest bun din partea mea. În viitor mi-as dori să continui cu astfel de proiecte și pe meleagurile mele, în Republica Moldova sau în Ukraina. De asemenea mi-ar plăcea să ne extindem și în România, în Bistrița, în Brașov și în alte orașe, pe o scară mai largă.’’, declară Stela.

Stela colaborează cu diverși artiști precum Lavinia Dragoș-pianistă și Corina Săvian, profesoară la muzeul de arte. Ea speră ca prin muzica ei să vindece suflete și să le aducă o rază de lumină în viață.

Adriana Nistor