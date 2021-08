NUTRIȚIE. Când nu mai poți, tot mai poți puțin!

- Advertisement -

Carmen Lipovan este o persoana bine organizata, care da o mare importanta, atat sanatatii, cat si aspectului fizic. Face sport sase zile din sapte si mananca ca la carte.

Ai acordat mereu o deosebita importanta organismulului. Cat de devreme ai inteles ca este foarte important acest aspect?

Importanta alimentatiei a venit odata cu prima mea pasiune pentru sport, si anume dansul sportiv ( de societate), mai exact, in primul an de liceu. Facand sport de performanta am inceput sa inteleg ca una fara alta nu va merge. Timpul a trecut, anii de liceu s-au terminat, am renuntat la dans din motive personale, insa abia atunci a inceput pentru mine adevarata calatorie spre tot ceea ce inseamna alimentatie, sport, sanatate. Partea de alimentatie a fost mai profund studiata de mine, asta pentru ca am ajuns sa am unele probleme postoperatorii care m-au obligat sa imi schimb total viata alimentara si pentru ca am ajuns sa lucrez pe domeniul de fitness.

Ce iti doreai sa te faci, cand erai mica?

Cand suntem mici vedem lumea cu alti ochi, totul pare foarte usor si simplu, insa cu trecerea anilor ne dam seama ca ceea ce visam cand eram mici, in cazul meu sa ajung un medic, nu este o meserie foarte usoara si, mai mult de atat, este o meserie cu o responsabilitate foarte mare, deoarece in mainile medicilor se afla viata unui om.

De cat timp faci sport regulat? Ce sport practici?

Am inceput sa predau sport odata cu terminarea liceului, iar pe parcursul acestor ani, am cochetat cu multe ramuri sportive. Momentan, sunt antrenoare in sali de fitness si ma ocup si de alimentatia persoanelor cu care lucrez. Eu personal ma antrenez șase zile pe saptamana aproximativ de 16/17 ani.

De curand ai lansat o carte. Cum a inceput aceasta poveste?

Sunt in zodia leului, iar dorintele, obiectivele mele trebuie sa inceapa sa se cocretizeze din momentul in care e doar la nivelul de idee sau gand. Nu imi place sa astept niciodata si mereu imi doresc ca totul sa il am in cel mai scurt timp posibil. Asa a luat nastere si proiectul “Eat clean by Carmen Lipovan”.

Intr-o dupa-masa tarzie, in drum spre sala, m-a fulgerat o idee de a-mi scoate propria carte de gatit, de care, azi, sunt foarte mandra.

Ce gasim in carte?

Sunt o iubitoare de tot ceea ce inseamna dulce iar masa mea preferata este micul dejun. Asa mi-a venit ideea de a scoate prima mea carte de gatit cu retete de mic dejun si gustari sanatoase , usor de preparat, care sunt atat hranitoare, cat si delicoase.

Cine te-a sustinut, incurajat, cine ti-a dat incredere in tine?

Pe parcursul cartii am avut atat sustinerea parintilor, cat si a persoanelor apropiate mie, clientelor mele.

Este scump sa mananci sanatos?

Nu este nici foarte scump, nici foarte ieftin sa mananci sanatos, insa fiecare aloca pentru alimentatie bugetul de care dispune. Putem manca sanatos si dintr-un salariu mediu pe economie si dintr-un buget putin mai maricel. Cu siguranta, dintr-un salariu mediu pe economie vom fi mai atenti la cate produse luam, dar se poate.

Poti arata bine daca faci sport si nu mananci sanatos, si invers?

Mereu am discutia aceasta cu clientele mele si mereu le spun ca sportul fara alimentatie nu merge, insa invers da, putem zice ca alimentatia mai merge si fara sport. Schimbarea incepe din interior spre exterior, nu degeaba exista zicala sau proverbul “esti ceea ce mananci” si nu degeaba se zice ca alimentatia are un procentaj de 70% pentru ca asa si este!

Ce planuri ai pentru vara aceasta?

Momentan, in vara aceasta, ma dedic cartii si cursurilor de gatit, timp de o zi, Eat clean by Carmen Lipovan, pe care le organizez.Iar dupa atata munca cred va ar fi binevenita si binemeritata o vacanta.

Care este cea mai mare satisfactie a unui antrenor?

Cea mai mare satisfactie a unui antrenor este desigur rezultatul clientului. Am norocul sa am in echipa mea oameni frumosi care si-au dat toata silinta in a-mi urma indicatiile si sfaturile, iar rezultatele nu au intarziat sa apara. Satisfactia si bucuria lor nu se compara cu nici un sentiment mai placut.

Ce le spui cel mai des clientelor tale?

O vorba de a mea pe care ele o aud des de la mine este “ haide…si cand nu mai poti, tot mai poti putin”, o incurajare binevenita intr-un moment potrivit!

Raluca Jofi