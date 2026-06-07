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Primul event pentru Talna Orașu Nou!

- Cupa României și titlul județean, într-un sezon de excepție pentru echipa condusă de Bute Pal

Fotbalul sătmărean a fost martorul unui moment istoric sâmbătă, pe Stadionul Someșul din Satu Mare, acolo unde Talna Orașu Nou și-a trecut în palmares un nou trofeu important. După ce a cucerit în premieră titlul de campioană a județului Satu Mare, formația din Orașu Nou a câștigat și finala fazei județene a Cupei României, învingând categoric cu 6-1 echipa Victoria Carei.

Evenimentul a reprezentat o adevărată sărbătoare a fotbalului sătmărean, reunind suporteri, oficialități și iubitori ai sportului rege, care au asistat la un spectacol fotbalistic de calitate și la o performanță remarcabilă a campioanei județene.

Debut surprinzător, final triumfal

Deși scorul final ne duce cu gândul la o victorie fără emoții, începutul meciului a fost favorabil formației din Carei. În minutul 10, David Horváth a deschis scorul pentru Victoria, finalizând cu sânge rece o acțiune rapidă pe partea dreaptă și trimițând mingea în colțul lung al porții apărate de Balázs Dobrádi.

Bucuria careienilor a durat însă foarte puțin. La doar un minut distanță, Raul Negreanu a profitat de o neatenție în defensiva adversă și a restabilit egalitatea pentru Talna Orașu Nou.

Până la pauză, echipa din Orașu Nou a reușit să întoarcă rezultatul. Alexandru Mărieș a fost faultat în careu, iar tot el a transformat fără emoții lovitura de pedeapsă, stabilind scorul de 2-1 la finalul primei reprize.

Alex Mărieș, omul finalei

După reluarea jocului, campioana județeană a preluat controlul total al partidei. Alexandru Mărieș și-a demonstrat încă o dată valoarea și a mai înscris de două ori, în minutele 62 și 74, completând un hat-trick care a înclinat definitiv balanța în favoarea echipei sale.

Pe final, defensiva careiană a cedat complet, iar Talna a mai punctat prin Nándor Süveg și Marius Demian, închizând tabela la un categoric 6-1.

Un sezon care intră în istoria ”New York”-ului din Oaș

Prin această victorie, Talna Orașu Nou încheie unul dintre cele mai importante sezoane din existența clubului. Echipa a reușit pentru prima dată să cucerească titlul de campioană a județului Satu Mare, iar acum a completat dubla cu trofeul Cupei României – faza județeană.

Succesul din Cupă reprezintă al treilea trofeu de acest gen din istoria clubului, după precedentul triumf din 2024, însă actuala performanță are o semnificație aparte, venind la capătul unui sezon dominat de formația din Orașu Nou( n.r. New York în traducere în engleză).

Urmează barajul pentru Liga a III-a

Jucătorii și staff-ul tehnic nu vor avea însă prea mult timp pentru sărbătoare. Pe 20 iunie, Talna Orașu Nou va disputa prima manșă a barajului de promovare în Liga a III-a împotriva campioanei județului Sălaj, echipa din Nușfalău. Returul este programat pentru 27 iunie.

În plus, pe 29 iulie, formația sătmăreană va intra în faza națională a Cupei României, unde va avea ocazia să reprezinte județul Satu Mare pe scena fotbalului românesc.

Pentru Talna Orașu Nou, sezonul 2025-2026 este deja unul de referință, iar visul promovării în Liga a III-a este mai aproape ca niciodată.

CUPA ROMÂNIEI – FAZA JUDEȚEANĂ, FINALA

Victoria Carei – Talna Orașu Nou 1-6 (1-2)

Au marcat: David Horváth (10) pentru Victoria Carei, respectiv Raul Negreanu (11), Alexandru Mărieș (42 – penalty, 62, 74), Nándor Süveg (82) și Marius Demian (90+1) pentru Talna Orașu Nou.

Victoria Carei: Raymond Ritli (83 Fekete Milán) – Răzvan Negreanu, Teodor Bârle, Raul Silaghi, Casian Rus (77 Denis Bococi), Raul Koter, Marko Tempfli, Cosmin Berindea (87 Gergely Erik), Rareș Nyilvan, Bogdan Nyilvan, David Horváth (70 Randu Silaghi).

Talna Orașu Nou: Balázs Dobrádi – Milan Urs, Gabriel Costea (77 Balla Henrik), Marian Demian, Ciprian Cireap (83 Kölcsi Patrik), Alexandru Mărieș (83 Erdei Sándor), Exploit Nambulu, Raul Negreanu, Cezar Oros (64 Süveg Nándor), Raul Ștef (77 Mizsei Zoltán), Florin Palinceac.

Arbitri: — Kopriva Biro Eniko- Constantin Por, Matika Gyorgyi. Rezervă Sorin Sălăjan. Observator Kegyes Tiberiu.

Stadion: Someșul Satu Mare.

Scor la pauză: 1-2.









































































































