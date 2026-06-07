



Un număr mare de sătmăreni au participat duminică, 7 iunie, la manifestarea organizată la bustul Eroului Național Avram Iancu, amplasat în apropierea magazinului Someșul din municipiul Satu Mare, cu ocazia împlinirii a 202 ani de la nașterea Crăișorului Munților și a 12 ani de la dezvelirea și sfințirea monumentului.

Evenimentul a fost organizat de Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” Satu Mare, condusă de președintele Mircea Dobra, ctitorul bustului dedicat marelui erou al Revoluției de la 1848.

Manifestarea a debutat într-o atmosferă solemnă cu intonarea Imnului lui Avram Iancu, moment care a adus un omagiu memoriei celui care a rămas simbolul luptei românilor pentru dreptate, libertate și identitate națională.

Un moment deosebit al evenimentului a fost oferit de reprezentanții comunității din Ianculești, care au participat cu tradiționalele tulnice, ale căror sunete au răsunat în centrul municipiului Satu Mare, evocând atmosfera Țării Moților și legătura spirituală cu eroul național.

În cadrul ceremoniei, părintele Cristian Boloș a oficiat un Te Deum de pomenire și binecuvântare, în memoria lui Avram Iancu și a tuturor celor care au luptat pentru idealurile naționale ale românilor.

La manifestare au participat membri ai societății, reprezentanți ai unor instituții și organizații culturale, precum și numeroși cetățeni veniți să aducă un omagiu Crăișorului Munților.

La finalul evenimentului, președintele Mircea Dobra a prezentat activitatea desfășurată de Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” Satu Mare, evidențiind proiectele și acțiunile prin care organizația contribuie la promovarea valorilor naționale, a istoriei și a memoriei eroilor români.







