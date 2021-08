Sorin Berindei : “Am învățat sa cânt după ureche la vioară, pe când aveam 5 ani!”

- Advertisement -

Sorin Berindei este un om simplu cu pasiune pentru muzică, din care și-a făcut o profesie. Zeci, sute de copii și nu numai, i-au călcat pragul, pentru a învăța tainele muzicii.

De unde pasiunea, dragostea pentru muzică?

Din familie, unde am fost înconjurat de părinți muzicali, unchi și mătuși, de asemenea unii dintre ei fiind buni violoniști, la fel și mama.

Cum era Sorin Berindei când era copil?

Destul de trist, am crescut fără mama, un tată relativ absent. Bunica, unchii, mătușile unde îmi găseam refugiul în vacanță, n-au reușit să înlocuiască un cămin, căldura unei familii.

Care au fost pașii în drumul muzicii?

Am învățat să cânt după ureche la vioară, pe când aveam 5 ani, la acordeon de la 8 ani. Am descoperit, că fără știința muzicală nu se poate progresa și pentru că n-am avut profesor de muzică adevărat, am descoperit singur notația muzicală, și așa la 18 ani am învățat chitara. De la 15 ani am avut trupă cu care prestam la nunți și alte evenimente, cu acordeonul.

Dacă nu făceați muzică, ce altceva ați fi făcut?

Nu-mi imaginez altă profesie. Aș fi fost un oarecare mergând la serviciu. Pentru mine nu a existat asta. Eu am mers fie să cânt, fie să-i învăț pe copii să cânte.

Majoritatea sătmărenilor care iubesc muzica, au trecut pe la Sorin Berindei. Cât de multă satisfacție vă dă acest aspect?

Nu sunt majoritatea. Au fost mereu opțiuni pentru studiul muzicii în Satu Mare. Școala de Arte, Casa Pionierilor, Clubul Tineretului, Liceul de Arte, orele private. E adevărat că au trecut și pe la mine foarte mulți, fie elevi fie colaboratori, în calitate de membri ai ansamblurilor pe care le-am organizat, ai corurilor, vreo cinci la număr, coruri și membrii în ansamblul Inedit, care există din 1987.

Cum a apărut “INEDIT”?

Ansamblul Inedit, este o continuare a Ansamblului de la Nord Club, unde am fost mulți ani director. Prin mutarea mea la Casa Pionierilor am păstrat în continuare ideea anterioară dar adaptată la limita de vârstă scăzută, la 15 ani – gimnaziu. La Nord Club lucram cu uteciști, instituția fiind patronată de UTC. Am adunat prima trupa, Inedit, umblând din școală în școală, cu bicicleta. În scurt timp, am devenit cunoscuți, copiii, părinții, au început să ne caute și așa am crescut, an de an, devenind un redutabil ansamblu, cu notorietate națională. De-a lungul anilor am adus sute de diplome.

Aveți trei copii. Care dintre ei vă seamănă cel mai mult?

Fiecare în felul lui, mai mult Sergiu, muzical vorbind m-au devansat. Să nu uităm că au avut o mama talentată, un unchi trompeteist. Sunt mândru de ei!

Cine va duce mai departe numele Inedit?

Probabil băieții, Sergiu la Satu Mare, Vlad la filiala Asociației din Cluj.

Ce vă doriți cel mai mult?

Îmi doresc sănătate și să mă bucur de compania frumoasei mele doamne, ani mulți.

Raluca Jofi