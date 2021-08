Violența, Superficialitatea și Minciuna din spațiul public

- Advertisement -

Am rămas impresionat zilele trecute în momentul în care o absolventă de liceu a spus pe un post de radio că nu prea are ce să învețe din informaţiile vehiculate în spațiul public românesc deoarece e plin de: violențe verbale, evenimente dramatice, violuri, accidente rutiere, crime, minciuni, tensiuni politice, mitinguri, proteste de stradă și alte scenarii care nu se bucură de credibilitate și seriozitate. Parcă nu se mai termină această stare tensionată, care a cuprins ,,în cleștele ei” viața socială, eonomică și politică din România. Altfel ,,au visat” revoluționarii din Decembrie 89 că va arăta Democrația în țara noastră! Trebuie să recunoaștem, noi, adulții, că este prea multă violență, răutate, delăsare, superficialitate și minciună în spațiul public. Foarte rar mai avem posibilitatea să asistăm și la mediatizarea unor ,,fapte demne de urmat”, realizări ale cercetătorilor români, ale elevilor noștri olimpici, performanțe profesionale sau încurajarea mediului de afaceri românesc și, de ce nu, să urmărim un film bun din care tinerii noștri să învețe câte ceva despre virtuțile umane, fără ,,bulinuța roșie” cu cifra preventivă afișată pentru limita de vârstă de…18 ani…

Recent, au primit felicitări cordiale medaliații care au participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Atât! Nimic mai mult…Un premiu, ceva, o promisiune măcar în vederea sprijinirii în viitor a celor mai talentați sportivi ai României. Nimic! Fiecare este ,,pe cont propiu”…Așa se întâmplă și cu târgurile internaționale, la care participă doar câteva firme românești, în timp ce în alte țări dezvoltate se asigură anumite facilități pentru promovarea performanțelor din domeniul industriei…în vederea încheierii unor contracte și, implicit, pentru ,,a aduce de lucru” în țară. Dacă vom ajunge și noi în domeniul producției la salarii de 3-4 mii de euro pe lună…s-ar întoarce mulți români acasă, dar nici că ar mai pleca alții prin cele străinătăți. Revigorarea mediului de afaceri, încurajarea exporturilor și a producției industriale interne, chiar prin diverse parteneriate public-private, ar îmbunătăți creșterea Prodului Intern Brut și-ar scădea dimensiunea uriașă a împrumuturilor externe ,,spoliatoare…”.

Copilăria și adolescența odraslelor noastre este ,,contaminată” cu aceste valori negative, menite să deruteze și să influențeze în mod negativ formarea personalității ,,viitorilor cetățeni ai patriei noastre”. Cât de frumoasă este copilăria și adolescența, care de multe ori este terfelită de o mediatizare excesivă a faptelor negative lipsite de consistența unor valori pozitive atât de necesare pentru liniștea interioară a copiilor noștri. Din ce în ce mai mulți părinți apelează la diferite consilieri psihologice pentru copiii lor, iar unii chiar pentru ei…Aceste consilieri sunt considerate ,,absolut normale” pentru Democrația noastră împrăștiată pe cărare de pandemie și tot felul de crize…Recompensarea acestora este uneori pasageră și nu are întotdeauna menirea de a-i încuraja în pregătirea lor școlară sau studențească. Programele școlare sau universitare sunt în continuare stufoase și neancorate suficient de bine în realitățile și perspectivele ofertei existente pe piața muncii. Am întâlnit recent un mecanic auto apreciat de foarte mulți clienți din Satu Mare. L-am întrebat unde a studiat pentru a deveni mecanic auto. Mi-a vorbit despre școala unde a învățat, dar a adăugat faptul că nu a avut posibilitatea să aprofundeze la cursuri tot ce ține de meseria de mecanic auto, deoarece orele de practică erau foarte puține pe parcursul unei luni. Mecanicul auto a mai precizat că: ,,Degeaba se pune prea mare accent pe teorie, deoarece nu înveți meserie numai după ce efectiv lucrezi tu și descoperi pas cu pas tainele meseriei…”.

Din nefericire, unii decidenți sunt preocupați de disputele politice, de violențe verbale ,,cu perdeluță”, de un egoism neproductiv pentru relansarea economică a țării. Pe lângă toate informațiile negative lansate în spațiul public, în fel și chip, mai apare și neliniștea zilei de mâine. Aceasta ia diferite forme, care amenință viitoarele generații din cauza împrumuturilor excesive, care depășesc puterea economică a României. Unii ne amenință că pentru generațiile următoare, care vor ieși la pensie, nu vor mai exista fonduri bănești suficiente…Multe și nenumărate sunt violențele și minciunile, care ,,zboară” nestingherite prin spațiul public precum viespile în timpul verii pe la casele pustii. Mai nou, după cum spunea un primar sătmărean, așteptăm să fie implementat Planul Național de Redresare și Reziliență. Poate-poate economia va începe ,,să duduie” pentru ca să avem și noi parte de liniștea și siguranța zilei de mâine, îndelung așteptată…

Dumitru Timerman