Olimpia Satu Mare transferă de la campioana CFR Cluj

După victoria din prima etapă, 1-0 acasă cu Energia Negrești-Oaș, Olimpia Satu Mare continuă să întărească lotul de jucători. De data aceasta este vorba despre un jucător tânăr, venit de la CFR Cluj U19.

Antonio Gnandt este un mijlocaș central format la Primavera Satu Mare, transferat în vara anului trecut de CFR Cluj pentru echipa Under19 a clubului. Olimpia a reușit să îl „repatrieze” pe tânărul sătmărean, acesta semnând un contract cu clubul sătmărean zilele trecute.

Deși are doar 18 ani, acesta l-a convis pe antrenorul Ion „Lulu” Dragomir, după ce s-a antrenat aproape două săptămâni cu galben-albaștrii. „Antonio este un copil de perspectivă. Momentan, are o mică accidentare la picior și nu vrem să forțăm nimic. Vreau să îl protejez de contacte care ar putea agrava starea. Dar se antrenează normal. La Olimpia acordăm o atenție deosebită jucătorilor tineri, încercăm să construim cadrul pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă. E un mix de mijlocaș central muncitor și tehnic, cu un plus pe partea de tehnicitate. Timpul ne va spune dacă am avut dreptate… “, a declarant Lulu Dragomir, antrenorul principal al echipei.



Până acum, Olimpia i-a transferat pe Ryan Radwan (jucător egiptean, venit din New York USA), Evran Akman(New York USA), Ciprian Lauruk (revenire la echipă), Vlăduț Duca (revenire).

La capitolul plecări menționăm că Raul Raț a făcut un pas înainte în carieră (FC Győr – liga III Ungaria), iar portarul Alex Șugar a fost transferat de SCM Zalău (Liga III România).