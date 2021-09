Bătrână de 88 de ani refuzată la un centru de vaccinare din Satu Mare

- Advertisement -

Un sătmărean și-a dus mama de 88 de ani la centrul de vaccinare, la Ambulatoriul de specialitate (Policlinica Veche) de pe strada Gh. Lazăr numărul 5, pentru a-i fi administrată prima doză din vaccinul Pfizer-BioNTech, înainte de ora 12.00, din cadrul zileri de 10 septembrie 2021.

Cadrele medicale i-au luat doamnei tensiunea, aceasta având 169 cu 100, după care au urmat o groază de întrebări, după spusele fiului ei. Medicii au menționat faptul că tensiunea este destul de mare, însa se poate administra vaccinul.

„Nu aș forța, nu ar fi bine să ma întorc?” întreabă domnul Soos, fiul doamnei, iar astfel medicii chemândui să revină între orele 17.00 și 18.00.

Femeia în vârsta de 88 de ani locuiește în Mihăieni, un sat de lângă Acâș

„M-a sunat înainte de ora 16.00 cineva, erau cei de la Centrul de vaccinare de la Policlinica Veche, spunându-mi să vin că mă așteaptă. Când am ajuns în fața centrului îi sun, însă nu a ridicat nimeni. Cu toate acestea am intrat deoarece era ora 17.15. Efectiv am fost dați afară cu pretextul că nu mai au vaccin și să revenim mâine. I-am rugat să gasească o soluție, deoarece există și alte centre de vaccinare, eu am adus de la 50 de km, deja a doua oară pe ziua de azi o bătrână de 88 de ani” spune domnul Soos

Cei de la centrul de vaccinare le-au răspuns că nu pot să gasească doze de vaccin, iar în cazul acesta să revină ziua următoare, dacă deschid o fiolă de vaccin, iar dacă nu, atunci sunt asteptați luni.

„Mi-au spus că nu încep o altă fiolă care au spus, mi se pare că e formată din 6 doze de vaccin, iar una dintre cadrele medicale mi-a spus să aștept până la ora 20.00 că dacă cumva mai vin persoane atunci vă vaccinez”

Doamna refuză să se mai vaccineze

„Un serviciu plătit, de la ora x până la ora y, nu se poate să se comporte cu cineva așa. Ulterior am auzit că există 5 sau 6 centre de vaccinare în Satu Mare, dacă aveau un pic de voință, îmi ziceau, omule, du-te pe strada cutare, pentru că timp era suficient. Peste tot se aude, vaccinați-vă, dar cand te prezinți deja de două ori în aceași zi, de la zeci de kilometrii cu o femeie de 88 de ani, să te trimită acasă la ora 17.00…” ” mai adaugă dezamăgit fiul doamnei.

Acum, în aceste condiții, doamna în vârsta de 88 de ani, refuză să mai meargă să se vaccineze deoarece ea consideră că va primii o injecție care să o omoare.

„În curând vine următorul val al pandemiei, iar o persoană de imediat 90 de ani, își dorește să se vaccineze iar medicii refuză să o vaccineze” spune nepotul bătrânei.