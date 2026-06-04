Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad (UVVG) anunță deschiderea Centrului de informare și înscrieri, destinat tuturor celor care doresc să urmeze studii universitare într-o instituție de învățământ superior de prestigiu. Centrul funcționează în Aula „Ștefan Cicio Pop”, situată pe Bulevardul Revoluției nr. 94, Arad, și este deschis zilnic, între orele 09:00 – 17:00.

Prin intermediul acestui centru provizoriu, viitorii candidați pot obține toate informațiile necesare privind procesul de admitere, programele de studii disponibile, condițiile de înscriere, precum și oportunitățile academice oferite de UVVG.

Pentru anul universitar 2026–2027, UVVG pune la dispoziția candidaților o ofertă educațională diversificată, structurată pe cele șase facultăți ale sale. Programele de studii acoperă toate nivelurile studiu: licență, masterat și doctorat, fiind adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii și orientate spre formare profesională solidă și practică. Oferta educațională este completată de programele de studii organizate în cadrul extensiilor universitare din Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Sebiș și Marghita, facilitând accesul la educație academică pentru un număr cât mai mare de studenți din diverse regiuni ale țării. Lista cu toate programele de studii oferite se află la finele acestui articol.

UVVG își reafirmă, așadar, misiunea de a sprijini formarea profesională și dezvoltarea personală a viitorilor specialiști, prin programe academice moderne și conectate la realitățile societății actuale. Fiecare student va fi cunoscut, sprijinit și integrat într-un parcurs educațional personalizat, într-un mediu academic care pune accent pe calitate, performanță și dezvoltare profesională.

Hai în comunitatea UVVG! Pentru mai multe detalii și pentru a consulta oferta completă de studii, accesează https://www.uvvg.ro/vreau-sa-studiez/