INEDIT. Nunta din ȚARA OAȘULUI, prezentată printr-o expoziție la nivel național

- Advertisement -

Fotograful sătmărean Remus Țiplea va prezenta expoziția de fotografie „Oaș”, la Muzeul Național al Țăranului Român

Muzeul Național al Țăranului Român vă așteaptă miercuri, 15 septembrie 2021, ora 17.00, la Sala Tancred Bănăţeanu, la vernisajul expoziției de fotografie „Oaș”, a fotografului sătmărean Remus Țiplea, care documentează de câțiva ani nunta din Țara Oașului. Expoziția de fotografie prezintă imagini extrase din proiectul dedicat nunții și intitulat „Nunta nunții”, un proiect amplu derulat pe parcursul unui deceniu, punctând atât elementele de ritual care s-au mai păstrat din ceremonialul nunții tradiționale, cât și transformările survenite de-a lungul timpului: găteala miresei și a mirelui, steagul, ceterașii, socăcițele, țâpuritura, danțul, petrecerea.

Album fotografic marca Remus Țiplea

În cadrul vernisajului va fi lansat albumul fotografic a lui Remus Țiplea, „Nunta nunții”, apărut în 2020 în ediţie bilingvă, româno-engleză, și care va fi prezentat de către Robert Laszlo, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, un proiect editorial realizat sub egida acestei instituții de cultură sătmărene.

Remus Ţiplea (născut în 1972, la Negrești-Oaș), a început să fotografieze în anul 2009, concentrându-se în special asupra fotografiei documentare și macro. Șase ani mai târziu, Remus Țiplea s-a clasat, cu proiectul „Ciurdarii”, în finala Sony World Photography Awards, seria fiind prin urmare expusă în Londra, Berlin, Köln, Beijing, New York și Milano.

Fotografiile lui au fost prezentate și în cadrul unor expoziţii personale organizate la Cluj-Napoca, Paris și Lisabona, fiind publicate totodată în numeroase reviste de prestigiu din Europa și Statele Unite ale Americii, precum: The Huffington Post, The Telegraph, The Guardian, La Repubblica, National Geographic sau Feature Shoot. În 2017, Remus Ţiplea a publicat albumul fotoetnografic „Din Oaș în Paști”; în 2018, a ieșit de sub tipar albumul „Dumnezeul meu/ My Lord” (267 de fotografii), în ediţie bilingvă, româno-engleză, iar în 2019 a apărut albumul de fotografii „Astă-iarnă / Last-winter”, Editura Limes, Cluj, toate cel trei proiecte editoriale fiind realizate sub egida Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare.

Fotograful sătmărean Remus Țiplea este primul fotograf român publicat cu un fotoreportaj de șapte pagini, în revista, National Geographic din Statele Unite.

În ultimele 12 luni, Remus Țiplea a fost unul dintre cei mai publicați fotojurnaliști din revista National Geographic România: „Un veac de migrație în Țara Oașului” (noiembrie 2018), „Ultimii ciurdari ai satului” (februarie 2019) și „Bulbucații” (mai 2019).

Fotografii expuse și de Vasile Pop-Negreșteanu

Alături de Remus Țiplea, Vasile Pop-Negreșteanu va expune lucrări de artă vizuală, transfigurînd artistic ritualul nunții în Oaș.

Artistul vizual Vasile Pop-Negreşteanu aduce în atenția publicului pe simezele MNTR o selecție de făpturi din universul preocupărilor sale, realizate în diferite momente ale vieții, în diferite materiale, medii, expresii artistice vizuale, integrând în proiecții parietale filmul documentar „Nuntă în Țara Oașului” (1960), al regizoarei Elisabeta Bostan, creațiile compozitorului Dan Variu, Radu Găină producător Tvr și Mihaela Grigorean, într-un ritual al cuvântului, sunetului, formei și culorii reprezentând univesul oșenesc, hărnicia sufletul și spiritul oșenilor într-o renaștere continuă, perpetuat prin obiceiuri, datini însemnate, împletite, încifrate pe răbojul lui Cronos, momentul nunții în Țara Oașului.

Vasile Pop-Negreșteanu (născut în1955, la Negrești-Oaș) a studiat la Liceul de muzică și arte din Baia Mare și Satu Mare și la Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu, Facultatea de Artă monumentală și restaurare, din București, promoția 1981. Expune pictură începând cu 1974. A participat la diferite expoziții oficiale personale și de grup (500 expoziții) dintre care menționăm (Selectiv) 2006 – 2009- Simpozionul de Artă Contemporană Formă, culoare, Timp (concept, curator și participant),2017- Muzeul Național Cotroceni (exp. Personală)./ 2012- Cité Internaționale des Artes-Paris, Franța-„Soleil de l’Est”/2010- Expoziţie de artă contemporană Românească „RCR”-Gallery Werkschau Spinnerei-Leipzig,Germania./2018- Centenar 2018, București. Ca monumentalist, este autorul a 6 ansambluri murale de certă originalitate realizate în biserici din Baia Mare și Negrești-Oaș între anii 1997-2009./2019- Desenul post Brâncuși Muzeul de Artă,Târgu Jiu.

Conferință despre Țara Oașului

Expoziția va fi precedată de o conferință susținută de Mihaela Grigorean cu tema Țara Oașului – de la percepţie cotidiană la (re)construcţie analitică: o auto-etnografie a cercetării.

Mihaela Grigorean (născută în 1979, la Turț, Țara Oașului) este etnolog, doctor în filosofie și cercetător. A publicat numeroase articole şi studii de specialitate şi mai multe cărți de autor: „O hermeneutică transdisciplinară a Evangheliei după Toma”, Editura Curtea Veche, București, 2014, prefață de acad. prof. Basarab Nicolescu, „Un periplu al Frumuseţii în Ţara Oașului – împletitul miresei”, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2016, „Un periplu al meșteșugurilor în Țara Oașului – ouăle încondeiate din Cămârzana”, Editura Eurotip, 2017, „Un periplu al Frumuseţii în Ţara Oașului – împletitul miresei. A voyage of beauty in Oaș Country. The Braiding of the bride”, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2018, „Răscruci – Crossroads”, Editura Mega, Cluj Napoca, 2021.

Va urma un moment autentic, în interpretarea țâpuritoarei – Bianca Angela Cionca alăturii de vestiții ceterași- Vasile Laza și Vasile Canalaș din Țara Oașului, participanții la vernisaj fiind invitați la degustarea unor preparate culinare specifice Țării Oașului.

Expoziția poate fi vizitată la Sala Tancred Bănăţeanu, până pe 3 octombrie 2021, de marți până duminică, între orele 10.00 și 18.00.

Preț bilet: adulţi – 8 lei; pensionari – 4 lei; elevi și studenți, posesori ai cardului Euro 26, în vârstă de până la 30 de ani, persoanele adulte cu handicap mediu sau ușor – 2 lei.