Nord Vest TV. Discuţii despre situația de după congresul PNL, politică şi administraţie

“Sper ca spiritele să se calmeze, PNL-ul se află în cea mai dificilă situație posibilă. Probabil că și cei mai grei analiști politici din România la ora actuală nu pot să anticipeze ce se va întâmpla. Eu totuși cred că va exista raționament, va exista dialog după aceste șicane, după atâtea luni de democrație în festivaluri în PNL, acuma vor urma și contre în USR, că nici la ei lucrurile nu sunt clare”, spune viceprimarul municipiului Satu Mare, Adelin Ghiarfaș.

Barna sau Cioloș, discuții și scindări sunt probabil și în partidul lor, dar meritul este că nu prea au ieșit la suprafață

Este o situație atipică, parcă toată lumea se luptă cu toată lumea, și în interior, și la ceea ce ne demonstrează acum actualele partide din arcul guvernamental, înafară de UDMR, se pare că mai multe lupte sunt în interior decât cu adversarii politici și e trist, dar poate aceasta e o caracteristică a politicii românești.

În Satu Mare se lucrează la drumuri, chiar luni, 13 septembrie, s-a terminat lucrarea din fața Școlii Generale Nr. 1, de pe strada Gheorghe Doja.

„În continuare avem lucrări în execuție, sperăm să le finalizăm în grafic, se lucrează la parcări, asfaltări. Parcările supraetajate au făcut un mare tam-tam la momentul respectiv. S-au făcut două studii de fezabilitate, studiul de fezabilitate este o prognoză a unei cheltuieli pe care o vei face în viitor. Hotărârea respectivă de Consiliu Local, de fapt ne-a însușit acei indicatori tehnico-economici cu privire la parcări” adaugă Adelin Ghiarfaș.

Nu s-a prezentat nimeni la licitația pentru renovarea celor două pasaje

„Avem o situație atipică pentru ceea ce s-a întâmplat, apropo de parcări și prețuri, nu s-a prezentat nimeni la licitația pentru renovarea celor două pasaje peste bulevard, în Centrul Nou, deși studiul de fezabilitate nu are un an de zile vechime, dar prețul la materialele de construcții așa s-a majorat încât nici un ofertant nu s-a prezentat la licitație. Pasarela peste Someș este în curs de proiectare, nu are nici o legătură cu NEPI, va fi probabil legată de proiectul cu Fonduri Europene pe care îl avem pe Centrul Nou, deci nu are legătură cu acel dezvoltator. Probabil că deja anul viitor se vor demara lucrările și la pasarelă. Centrul Nou sperăm să fie realizat până la sfărșitul acestui an, fântâna arteziană prevăzută va fi de impact, cu jocuri de lumini, cu jocuri de apă la nivelul solului. Însă niciodată nu poți mulțumi pe toată lumea”, mărturisește viceprimarul.

Karina Brodi