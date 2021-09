REALITATE. PNDL1 și PNDL2 au scos județul din noroi

- Advertisement -

Oașul a intrat, duminică, în carantină, ordinul de carantinare a fost semnat de comandantul operațiunii, iar poliția, jandarmeria și poliția de frontieră au pus de îndată în aplicare acest ordin.

Cele șapte comune sunt cel mai slab vaccinate dintre toate comunele județului Satu Mare, lucru care se observă acum din măsurile luate.

„Noi preconizăm că și zonele galbene vor crește și au început de luni să se miște în sus. Le-am atras atenția asupra faptului că există o posibilitate că nu vom reuși prin alte metode, prin alte măsuri, să ținem sub control creșterea numărului de infectări și s-ar putea să ne întâlnim pentru a le transmite faptul că urmează carantinarea acestor comune”, spune prefectul Altfatter Tamas.

După carantinare, se poate observa o reducere a numărului de infectări

„Eu anticipam că valul 4 urmează, aveam toate informațiile necesare să le pot anticipa și le-am și anticipat, este adevărat că nu am fost un susținător al evenimentelor organizate cu număr mare de persoane și nu voi fi în continuare. Am considerat că este mai bine să stau de-o parte și să nu girez, inclusiv cu prezența mea, aceste evenimente pentru că nu mi se pare normal, pentru că știam ce urmează. S-a întâmplat mai rău decât am anticipat noi inițial și într-o săptămână, de la 10-12 cazuri cât am avut în 30 august, când m-am întors din concediu, după o săptămână, am avut 110-120 de cazuri pe zi”, mărturisește prefectul Altfatter Tamas.

Ne apropiem de 3 la mia de locuitori

”Codul acesta galben nu mai există conform dicționarului folosit din hotărârile de guvern, vorbim despre anumite restricții care sunt în funcție de incidență, deci Municipiul Satu Mare, după vechiul sistem, este pe codul galben pentru că am depășit 2 la mia de locuitori.

În curând trecem de 3, din punctul meu de vedere, e vorba doar de câteva zile și vom trece de această cifră. 3 la mie înseamnă niște restricții suplimentare în ceea ce privește activitatea, de exemplu concertele nu se vor putea desfășura. Persoanele care sunt toate vaccinate, trecute prin boală sau testate și au acel cod QR descărcat de pe site-ul național, vor putea să participe la multe dintre tipurile de evenimente care vor fi organizate, vor putea merge la sala de sport fără nici un fel de limitare, iar structurile din cadrul MAI vor avea competență în verificarea acestor pașapoarte verzi”, mai adaugă prefectul județului Satu Mare.

Concertele Andra, Ina și Semnal M se află pe punct de anulare

Astfel, conform hotărârii de guvern care este valabilă în prezent, nu se vor putea ține astfel de concerte și, de asemenea, întâlnirile în baruri vor fi restricționate, iar capacitățile sălilor vor scădea.

„Momentan suntem la 2,79, din punctul meu de vedere, în două zile vom trece de 3 la mia de locuitori. Oamenii au lăsat garda jos, a venit vara, au avut loc chefuri, distracții, plus vectorul venit de afară care ne-a încurcat foarte mult în răspândirea COVID-19, dar dacă noi am luat-o mai repede decât alte județe, cu siguranță vom și fi printre primele județe care și scapă. Suntem pe locul 14 la rata de vaccinare dintre toate județele țării și am ajuns cu incidența foarte ridicată din cauza evenimentelor, nunților, neimplicării unora să fim în acest moment fruntași. Municipiul Satu Mare crește, restricțiile vin, trebuie să vedem ce se întâmplă cu orașul Negrești-Oaș, dacă sare de 6 la mia de locuitori, școala automat se închide.

PNDL1 și PNDL2 au scos județul Satu Mare din noroi

„Trebuie să o spunem, să ne aducem aminte ce a fost acum 10 ani și ce este acum, este o diferență de la cer la pământ. Dacă cineva contestă PSD, nu zic că nu s-au făcut greșeli sau poate au făcut unii mici abuzuri, dar în orice pădure sunt și uscături, dar efectele se văd, oricum județul a crescut extrem de mult și lucrurile merg mai departe. Sunt comune care nu mai au ce să îmbunătățească. Sunt comune în care există gaz de mult, au toate străzile asfaltate, au apă, canalizare, au școlile modernizate, clădirea, sediul primăriei modernizat”.

Karina Brodi