Sezonul estival 2021 din Tășnad, un succes

- Advertisement -

Stațiunea Tășnad este în continuă dezvoltare, reprezentând un punct turistic important pentru județul Satu Mare. Aceasta oferă 1500 de locuri de cazare, restaurante la standard înalte și spații de distracție pentru tineret. Primarul orașului Farcău Adrian Dănuț povestește cum a decurs sezonul estival 2021 și ce proiecte dorește să mai dezvolte pe viitor.

“Am un dialog deschis cu turiștii care vin

la ștrand”

“Am avut 300.000 de turiști vara aceasa care chiar m-au impresionat prin modul în care s-au comportat, nu am avut probleme cu nimeni. Eu vizitez frecvent ștrandul pentru a discuta cu oamenii, am un dialog deschis cu aceștia. Turiștii au avut un comportament foarte civilizat. Sezonul acesta am avut același număr de turiști pe care l-am avut pe parcursul unui an întreg înainte de pandemie, și încă mai avem cîteva zile din sezon.

Mă aștept ca anul acesta să înregistreze o creștere a turiștilor de aproximativ 20% , comparativ cu acum 2 ani.Intenționăm să ținem bazinele mari deschise până în mijlocul lui Octombrie, dacă vremea o să ne permită.

La iarnă piscina care a funcționat cu apă rece în sezonul de vară, o vom umple cu apă termală și astfel vom avea piscină în aer liber,în zona respectivă avem și cabinele unde se pot schimba oamenii înainte de a intra în apă. Avem abonamente de 7 zile, 3 zile și reduceri dupa ora 16.00 cu 15 lei biletul.

În legătură cu evenimentele din această vară, acestea au ieșit foarte bine, lumea a fost încântată. De exemplu , la concertul Andreei Bălan de îndată ce s-a oprit ploaia, au sosit mii de oameni la concert. Consider că evenimentele sunt foarte importante pentru a atrage turiștii. Am achiziționat și bicilete pentru a le da spre închiriat. Turiștii au posibilitatea să meargă și la pescuit, dezvoltăm astfel și turismul de agreement,”declară Farcău Adrian Dănuț.

“Am adus camping-ul

la standard înalte”

“Ne-a mers foarte bine partea de camping, vara aceasta și am observer că au venit turiști din diverse paturi sociale. Oamenii vin cu rulotele lor, fiecare se poate conecta la current, avem dușuri ,toalete foarte bine puse la punct. Am lucrat anul acesta să modernizăm camping-ul, să îl aducem la standard înalte. Prețul este de 7lei/autovehicul și 1 leu/m2 pe zi.”, declară Farcău Adrian Dănuț

Bazin cu topogane și cabine de schimb noi

“Pentru vara viitoare urmează zilele acestea să pornim licitația pentru garderobe și toalete noi în strand. Acestea vor înregistra o investiție de 1 milion lei și mâine avem o întâlnire cu o firmă pentru a porni un bazin cu apă rece și topogane. Investiția va fi din surse proprii. Bazinul cu topogane va fi amplasat lângă piscine cu apă rece. Zona respectivă va fi dedicate distracției iar zona de jos , unde sunt amenajate bazinele cu apă caldă este dedicată celor care doresc să facă tratament. Le-am permis celor care dețin baruri în zona de distracție, să aducă artiști pentru a atrage mai mulți turiști.

Din fericire am avut încasari bune după acest sezon și acest lucru ne va permite investiții din bugetul propriu. Turismul în Tășnad începe să se dezvolte și asta se vede și din faptul că vin investitori care solicită suprafețe serioase pentu a își dezvolta afacerea.

Momentan avem aproximativ 3500 turiști/zi iar în weekend-uri 7000 turiști zi. Sper ca în câtiva ani să putem găzdui peste 5000 de turiști/zi în timpul săptămânii.”, declară Farcău Adrian Dănuț.