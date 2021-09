- Advertisement -

Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de Ozon face parte din calendarul Organizaţiei Naţiunilor Unite din anul 1995 şi marchează semnarea, în 16 septembrie 1987, a Protocolului de la Montreal privind Substanţele care Distrug Stratul de Ozon (SDO).

Protocolul de la Montreal este recunoscut pe plan mondial drept cel mai eficient tratat multilateral asupra mediului, pus vreodată în aplicare, exemplu unic de colaborare și parteneriat internațional pentru a proteja patrimoniul comun al umanității și al comunității mondiale.

Principiile colaborării internaționale privind protecția stratului de ozon au fost elaborate în cadrul Convenției de la Viena pentru protecția stratului de ozon în 1985, care a intrat în vigoare la 2 septembrie 1988. 21 de articole ale Convenției obligă părțile semnatare să protejeze, în primul rînd, sănătatea umană și mediul înconjurător de efectele epuizării stratului de ozon. În atmosferă, ozonul se poate forma pe cale naturală în urma descărcărilor electrice şi sub acţiunea razelor solare, iar artificial ca urmare a reacţiilor unor substanţe nocive, provenite din sursele de poluare terestră.

Acesta se află cca. 90% în stratosferă cunoscut ca ”ozon bun” şi cca. 10% în troposferă denumit şi ”ozon rău”.

Stratul de ozon stratosferic este situat la înălţimea de 40 km și, reţinând radiaţiile ultraviolete dăunătoare, este indispensabil vieţii pe pământ. Acest fapt a fost definit de Convenţia de la Viena ca fiind ”stratul de ozon atmosferic de deasupra stratului limită planetar”. Viaţa pe pământ a fost în siguranţă pentru mii de ani datorită acestui strat protector al atmosferei, care constituie un filtru natural ce absoarbe cea mai mare parte a radiaţiilor ultraviolete, periculoase pentru organismele vii.

Tema din acest an este ”Montreal Protocol – Keeping us, our food and vaccines cool”.

Clima Pământului s-a schimbat de-a lungul istoriei, devenind treptat mai caldă sau mai rece pe parcursul unor perioade îndelungate. Aceste schimbări au fost generate de cauze naturale, precum schimbarea înclinației planetei, activitatea solară și curenții oceanici, însă schimbările la care suntem martori astăzi sunt diferite, iar noi suntem responsabili de el. Pentru ca schimbările climatice să nu atingă niveluri periculoase, trebuie să reducem emisiile de gaze cu efect de seră, ca parte a unui efort internațional mai amplu, astfel Uniunea Europeană a fixat obiective pentru reducerea treptată a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050. De asemenea, trebuie să găsim soluții pentru a contracara impactul inevitabil al schimbărilor climatice. Politicile și legislația UE impulsionează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi – de exemplu, stabilind limite de emisie pentru autoturisme și camionete. Datorită legislației UE, substanțele care diminuează stratul de ozon sunt eliminate treptat, fiind înlocuite cu alternative care respectă mediul.