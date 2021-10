OFTALMOLOGIE. Ochelarii s-au dezvoltat foarte mult și este recomandat să achiziționăm ochelarii dintr-un centru autorizat

- Advertisement -

În cazul dubiilor, încă nu există demonstrate anumite patologii care să fie provocate de acest coronavirus, dar medicii oftalmologi sunt cu antenele deschise deoarece orice se poate întâmpla, însă, până în prezent, nu sunt dovezi că ar exista afecțiuni cauzate de acest COVID-19.

„Din punct de vedere oftalmologic, nu suntem afectați de COVID-19, patologia oculară este foarte bine definită, exista într-adevăr patologie oculară virală, cele mai frecvente sunt aceste conjunctivite, pot să fie și o patologie oculară virală mai serioasă care afectează retina, care efectează coroida, aceste vitreite virale de obicei sunt sub ambalajul virusului herpetic sau citomegalovirusului. Acestea sunt în principal cauzatorii patologiilor oculare din sfera virală” spune medicul oftalmolog Levay Lehar.

Există copii care se nasc cu citomegalovirus

„Virusul herpetic nu dispare niciodată, el rezidă într-o stare latentă în oganism, iar atunci când imunitatea organimului este deficitară, este mai slabă, atunci el poate să își facă prezența fie într-un mod mai simplu fie într-un mod mai galopant care mai apoi poate să provoace tot felul de afecțiuni oculare care într-adevăr pot să ducă la afectarea calității vizuale, uneori într-un mod ireversibil și sunt și aceste afecțiuni congenitale când copiii pot să se nască cu probleme grave care sunt ireversibile și atunci se transformă în tragedii. Există situații când uneori tratamentul bine administrat, bine gândit și la timp administrat, poate de foarte multe ori să salveze situația. Fie că e vorba de un tratament medicamentos cu antivirale, antibiotice și ce mai este necesar după fiecare caz în parte, fie uneori tratament chirurgical, de exemplu în afecțiunile cu citomegalovirus pot să apară această necroză retiniană acută care este o boală foarte gravă și care afectează până la urmă și retina. Retina este foița cea mai valoroasă a ochiului deoarece cu această retină vedem tot ce ne înconjoară. Se poate face o analogie cu filmul sau cu filtrul unei camere de fotografiat, așa este retina pentru ochii noștri. Citomegalovirusul poate să ajungă prin vasele de sânge la nivelul retinei și să provoace infecția retinei și să provoace cicatrici efectiv, uneori retina pare mâncată ca și de molii și necesită evident tratament chirurgical, însă dacă tratamentele sunt administrate la timp de cele mai multe ori cazul este recuperabil” mărturisește Levay Lehar.

Consultul oftalmologic este recomandat cel puțin odată pe an

„Eu recomand pacienților să efectueze un consult oftalmologic de rutină cel puțin odată pe an, în situația în care nu au niciun simptom, dacă nu îi deranjeză și vederea e perfectă. Sunt multe afecțiuni care nu au o simtomatologie sesizată de pacient și aceste afecțiuni să fie deja într-un stadiu avansat, iar doar printr-un consult oftalmologic pot pacienții să descopere că ar exista anumite probleme. De aceea mereu când am prilejul, atât eu cât și colegii mei, să inculcăm în percepția pacienților faptul că orice modificare a acuității vizuale în rău și uneori aparent în bine, trebuie evaluate de un medic oftalmolog. De ce am spus aparent și în bine? pentru că există afecțiuni precum cataracta care poate să dea impresia că vederea se îmbunătățește de exemplu la citit, de aproape. În sensul că sunt pacienți care au nevoie de ochelari la citit după vârsta de 40-45 de ani, cine nu are dioptrii deloc, începe să aibă nevoie de ochelari la citit. Dacă la vârsta de 50-60 de ani când în mod normal se poartă un +2, +3 dioptrii, dezvoltă o cataractă nucleară, este una mai specială care provoacă compensarea acestor dioptrii cu plus, aduce un aport de pseudomiopie ochiului, adică compensează dioptriile cu plus cu această apariție a cataractei nucleare care aduce dioptrii cu minus ochiului, pacienții încep să vadă mai bine de aproape fără ochelari și desigur se bucură că lucrurile merg spre bine, dar de fapt această falsă impresie, aparent îmbunătățire vizuală se bazează pe apariția cataractei” afirmă doctorul oftalmolog.

Cum ne alegem ochelarii de vedere

Mai ales acum în era tehnologiei și ochelarii s-au dezvoltat foarte mult și este de recomandat să achiziționăm ochelarii dintr-un centru autorizat, din optici medicale sau din clinici de oftalmologie, din locuri în care există specialiști.

Dacă ne întrebăm cum ajunge pacientul la ochlari, domnul doctor Levay Lehar spune că în urma unui control, un consult oftalmologic, în prealabil care constă în măsurarea vederii, când pacienţii citesc acele litere de la distanţă, medicii determină practic acuitatea vizuală a pacientului, de obicei sunt 10 rânduri, dacă pacientul vede 10 rânduri, se spune că vede 100%. Dacă un pacient vede doar două sau trei rânduri, se probează o pereche de ochelari şi de cele mai multe ori, dacă nu sunt şi alte probleme, ochelarul ajută ca vederea să ajungă de la 20% la o vedere perfectă, de 100%. Urmează prescrierea ochelarilor, pacientul este preluat de optometrist şi este recomandată lentila cea mai potrivită pentru acesta. Depinde de vârstă, de activitatea pacientului, ce lentilă i se potriveşte, există tot felul de lentile pentru ochelari, este important pe cât posibil, alegerea unei lentile de calitate care să aibă tratamente antireflex, tratament antizgârietură sau heliomaţi.

„Există și ochelari progresivi, de obicei cu o pereche de ochelari vedem fie la distanță, fie la apropiere, unii pacienți au două sau trei perechi de ochelari, pentru condus, pentru calculator și pentru citi. Acesti ochelari le combină pe cele trei și astfel cu o singură pereche de ochelari pacienții pot să vadă la toate cele trei distanțe.” adaugă Dr. Levay Lehar.

Dacă pacientul nu dorește să poarte nici ochelari nici lentile de contact, există operația cu laser

Doctorul oftalmolog Levay Lehar recomandă cel mai simplu tratament adică ochelarul înaintea lentilelor de contact.

„Dacă pacientul nu dorește să poarte nici ochelari nici lentile de contact, există operația cu laser care reduce sau elimină în cele mai multe cazuri, dioptriile pe care le poartă pacienții. Tratamentul laser este un tratament foarte eficient și spectaculos pentru că se efectuează cu ajutorul unui aparat laser care este complet nedureros, durează doar câteva secunde. Există mai multe tehnici pentru a scăpa de ochelari, pentru pacienții care au o vârsta de până la 35-40 de ani merge laserul care este o tehnică care se efectuează la suprafața ochiului, este o manevră simplă, iar pacienții de peste 40 de ani, nu mai pot beneficia de acest tratament deoarece i-ar scăpa doar de o singură pereche de ochelari ori de cei pentru distanță ori de cei pentru apropiere, la tineri tratamentul laser îi scutește și de ochelarii pentru depărtare și pentru apropiere. La persoanele peste 40 de ani, astfel se aplică omplantul de cristalin multifocal, această tehnică este similară cu intervenția pentru cataractă prin care se extrage cristalinul bolnav dacă e cataractă sau cristalinul sănătos dacă dorim doar să scăpăm de ochelari și se înlocuiește cu acest cristalin artificial multi focal care oferă o independență față de ochelari pacienților atât la distanță cât și la aproape”.

Karina Brodi