IMPORTANT Forme ușoare și medii de Covid -19, tratate la domiciliu prin alimentație

Recomandări nutriționale pentru pacienții cu Covid-19

Alimentația furnizează organismului nostru energie și nutrienți. Ca organismul să funcționeze optim, dar mai ales să facă față infecțiilor e nevoie și de un sistem imunitar puternic.

Factorii nutriționali importanți care influențează semnificativ funcționarea sistemului imunitar sunt:

– o alimentație bogată în energie și proteine, estimată în 2000-2500 calorii pe zi, împărțită în 5-6 mese pe zi , la intervale de 3 ore, chiar dacă nu există senzația de foame, e bine să se consume ceva deoarece organismul uman depune un efort intens pentru a dezvolta un răspuns imun adecvat. Proteine între 70-100 grame/zi. Surse de proteine sunt : ouăle, laptele, iaurtul, brânzeturile, carnea, peștele, arahidele, untul de arahide.

– hidratarea este importantă deoarece în caz de febră, vomă,diaree, corpul pierde apa mult mai rapid, iar un aport optim de lichide este fundamentală pentru recuperarea rapidă a organismului. Apa ajută la combaterea febrei, fiind esențială în reglarea temperaturii corporale.(deshidratarea poate accentua febra), ajuta și la ameliorarea migrenelor, e esențialî și pentru digestie, hidratează mucoasele menținându-le integre în lupta organismului cu infecția, mult mai eficient. Deshidratarea afectează volumul sanguin, creierul nu primește oxigen și nutrienți de care are nevoie și astfel e declanșată amețeala și migrenele.

-Vitaminele au un rol important în reglarea sistemului imunitar, cum ar fi vitamina D, A, C, E .

Surse de vit D: branzeturi, lapte, unt , ouă de găină și prepeliță, cod, ton, macrou, hering.

Surse de vit.A : gălbenuș de ou, ficat de pui, de vită, de cod, morcov, pătrunjel, spanac, caise uscate, soia, afine, unt , ou de prepeliță, roșii, ardei roșu , caise, lapte brânză, broccoli.



Surse de vit.C : măceșe, coacăze negre, ardei gras, kiwi, pătrunjel verde, ardei iute, varză de bruxelles, varză roșie, broccoli, salata verde, conopidă, conopidă, pomelo, portocale, spanac, gulie, lămâie grapefruit.

Surse de vit.E : seminte de floarea soarelui, migdale, ulei de porumb, alune de pamânt ,ulei de masline, arahide, caise uscate, caju, macese, nuci, spanac, fistic, galbenus, soia, patrunjel, susan, somon, paste, fulgi de ovăz.

-Mineralele de asemenea au rol important în modularea sistemului imunitar: zinc, seleniu

Surse de zinc: scoici, ficat de vită, carne de vită, porc miel, branzeturi de soia, alune de pamant, cacao, seminte de pin, de susan, de mac, de dovleac, inimi de pui, mazare, fasole, migdale, alune.

Surse de seleniu: rinichi de porc, homari, ficat de vita, naut, porumb, fulgi de ovaz, linte, fistic, tarâțe de grâu, brânză, usturoi, somon, ou, pâine integrală.

-Probioticele au rol important în lupta cu SARS COV 2, unele au chiar activitate virală, determină biodisponibilitatea nutrienților, și modularea celulelor sistemului imunitar. Unele probiotice se găsesc în alimente fermentate precum iaurt, chefir, brânzeturi și murături

-Acizii Omega 3 sunt acizi grași esențiali, ce trebuie aduși prin alimentatie.Un aspect important în reglarea răspunsului imunitar este raportul omega 3 / omega 6. Acizii omega 3 au un efect anti inflamator, iar omega 6 au un efect pro inflamator. In alimentația actuală acizii omega 3 sunt deficitari, în timp ce acizii omega 6 sunt consumați în exces.

Acizii grași omega 3 se găsesc în: pește, fructe de mare, nuci, seminte, ulei de masline, avocado, iar cei omega 6 se găsesc in carne, oua, produse procesate(patiserie, prajeli, etc)

-Arginina este un aminoacid semiesențial indispensabil în dezvoltarea timusului și a macrofagelor (elemente indispensabile pentru sistemul imunitar).

Surse: in carne, lapte ,seminte de dovleac, nuci caju, soia si linte

-Glutamina este un aminoacid important pentru celulele intestinale,ajutând la reducerea pătrunderii bacteriilor în organism, și a limfocitelor (celulele sistemului imunitar), în procesele de cicatrizare, în sinteza proteinelor.

Glutamină găsim în : carne, pește, fructe de mare, ouă, lactate, leguminoase, nuci.

-Taurina este un aminoacid cu rol important în îmbunătățirea activității antibacteriene a macrofagelor.

O găsim în: carne , fructe de mare, ouă, brânzeturi .

Camelia Caragescu,

nutriționist dietetician licențiat