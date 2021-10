Investiţii. Tot mai multe proiecte aproape de finalizare în Comuna Moftin

- Advertisement -

În urmă cu câteva luni, a fost inaugurată în Comuna Moftin o sală de sport de nivel național, unde deja se pot organiza evenimente sportive, desigur, dacă pandemia permite acest lucru.

„Sala de sport, ne-am propus cu toate regulile sanitare care sunt impuse, să o dăm în folosință odată cu începerea anului școlar, adică, copiii să fie primii care să se bucure de ea. Consiliul Local are în curs de aprobare un regulament de ordine interioară cu toate regulile și bineînțeles ne gândim să avem o organizare pe măsura investiției și să încercăm să o fructificăm la maxim, pentru oamenii din comună” declară primarul comunei Moftin, David Gheorghe.

Învăţământul în dezvoltare

Comuna Moftin se află în fază finală cu o investiție tot pe învățământ, este vorba de o extindere a Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazu” Moftinu Mic. „Această pandemie a dat peste cap multe dintre planuri, spune David Gheorghe. Primăria Moftin și-a propus în această locație, organizarea unui învățământ dual, pentru tinerii din zonă care doresc să ocupe meserii tradiționale, asta în discuție cu agenții economici din zonă și cu alții care s-au arătat interesați de aceste meserii. „Vom vedea ce se va întâmpla în anii viitori, dar în această idee am conceput extinderea școlii gimnaziale de la Moftinu Mic.” mai adaugă David Gheorghe.

Moftinul Mic, o localitate acoperită integral de rețelele de canalizare

De asemenea, Moftinu Mic se află în fază terminală, o extindere de canalizare, iar în momentul în care se va da în folosință, Moftinul Mic va fi o localitate acoperită integral de rețelele de canalizare și astfel se poate trece la celelalte localități.

Este foarte importantă prezenţa rețelei de gaz

Rețelele de gaz care au fost executate tot pentru centrul de comună, de o firmă din Arad, care este concesionarul serviciului de distributie a gazelor naturae pentru comuna Moftin.

„Orice comună care implementează Fonduri Europene, are nevoie de o strategie, pe final de mandat, lucrăm la o nouă decizie pentru următorii patru. În vechea strategie care este încă în derulare, până la sfărșit de an, cel mai important deziderat a populației în urma sondajului pe care l-au făcut cei care ne-au elaborat sratetegia, au fost rețelele de gaz. Suntem zonă de câmpie, lemnele au fost mereu o problemă, nu prea existau și bineînțeles, populația a considerat că este foarte important să avem rețele de gaz. Eu sper și cred că gazul rămâne deocamdată una dintre principalele surse de energie atât pentru populație cât și pentru industrie.”

Rețelele de gaz pentru localitatea Moftinu Mic au fost realizate de concesionari, deci nu a presupus nici un fel de efort economic-financiar, ceea ce este o mare realizare, în sensul că primarul a reușit să convingă concesionarul că Moftinul este o comună de viitor cu perspectivă și că va crește ca și consum în fiecare an.

„Comuna Moftin aplică în decembrie 2020 un important proiect si o importantă cerere de finanțare în POIM, deci în fonduri structurale, infrastructura mare, un program foarte dificil din punctul meu de vedere, foarte complicat și foarte greu de elaborat, împreună cu alte câteva sute de UAT-uri și cu care ne găsim în fază finală. Această cerere de finanțare în POIM pentru extinderea rețelei de gaz presupune extniderea rețelelor pentru Domănești, Moftinu Mare, Ghilvaci și Sinmiclăuș, aproximativ 1080 de gospodării am aplicat singur în această cerere de finanțare, nu ne-am asociat cu nimeni, am considerat că suntem destul de mari ca să putem să aplicăm. Sper ca până la sfârșitul acestui an sau până la începutul noului an să semnăm și această finanțare. Ar fi pentru noi o realizare extraordinară, e vorba de 30 și ceva de km de rețele de gaz.”

Karina Brodi