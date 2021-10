Dacă e luni seara, e Mircea Govor la Actualitatea sătmăreană. Președintele PSD Satu Mare a vorbit la Nord Vest TV despre criza politică, economică și mai ales despre criza sanitară… Acesta a atras atenția asupra lipsei de implicare de la Ministerul Sănătății și a batjocurei la care sunt supuși bolnavii de cancer şi de covid…

Tragere de timp cu Cioloș

Președintele PSD Satu Mare e de părere că propunerea lui Dacian Cioloș ca premier a fost una neserioasă și o consideră doar o pierdere de vreme în calea anticipatelor…

“Pe lângă criza politică, ce se adâncește, în sănătate lucrurile sunt scăpate de sub control, avem și criză economică foarte gravă. E normal să avem criză la toate nivelurile pentru că țara nu mai e condusă. Când șeful statului recunoaște că statul a eșuat, guvernul este incompetent, ce să mai aștepți de la Câţu?! Peste toate este și propunerea asta în batjocură cu Cioloș premier… E o tragere de timp, o pierdere de vreme, iar România nu e în situația de a mai face experiențe…” e de părere Mircea Govor, legat de situația actuală din țară. Acesta consideră că principalul vinovat pentru ceea ce se întâmplă în țară e președintele Iohannis, care se încăpățânează să-l susțină pe Cîțu…

”E grav că țara pare condusă de afară, de alții. Dacă criza politică va continua, în final se va ajunge la alegeri anticipate… Singura soluție e să facem anticipate, să ia PSD-ul 50%. S-a demonstrat că PSD e singura variantă de a scoate țara din criză… Istoria ne dă dreptate… Poporul a uitat prea repede de Guvernul Boc… Iar acum tot pedeliștii sunt în jurul lui Cîțu… Ne întoarcem la varianta din rău în mai rău…”, spune Mircea Govor.

Zero investiții pornite la Satu Mare de guvernul PNL

”N-au fost în stare ca în doi ani de guvernare PNL să facă ceva, n-au făcut de la zero niciun proiect în Satu Mare. Doar poze, păcăleli… Iar acum se mai și filmează cum dau indicații la centură… Toată lumea știe că Centura Sătmarului a fost finanţată şi pornită de guvernul PSD. Acum, ei nu aveau altceva de făcut decât să continue finanțarea, căci este aceeași firmă constructoare ce o avem de la începutul lucrărilor. Era culmea să nu mai finanțeze centura. Așa că ce merit are deputatul Cozma că se pozează pe centură?! Mie, personal, mi-ar fi rușine să fac asta… Să mă laud cu lucrări la care nu am niciun merit… În județ toată lumea vede că ei au distrus tot…”, a comentat Mircea Govor aparițiile politicienilor locali în poze pe centură.

”Nu peste mult timp se va tăia panglica la cel mai important proiect pe PNDL 1, adică Autostrada Codrului. Acolo putem vorbi de o investiție… Să vedem cine vine la tăiatul panglicii. Îi invit aici în studio pe toți, să vadă sătmărenii ce merit au avut acolo… Dacă apar să se laude, atunci chiar întrec orice măsură…”, declară Mircea Govor, care a mai amintit și de lucrarea de la Luna Șes care e un proiect aproape de finalizare după o muncă în echipă între Consiliul Județean prin preşedintele Pataki Csaba, împreună cu Direcţia Tehnică de la CJ şi Primăria Negrești-Oaș, condusă de Aurelia Fedorca.

Tragedie națională și cu bolnavii de cancer

”Este o tragedie națională și nu se spune… Nu sunt medicamente la oncologie, bolnavii de cancer nu sunt tratați… Exemplu e și fratele meu… Ministerul Sănătății nu-i aprobă un medicament vital. Am vorbit cu toți cei implicați, iar toate medicamentele speciale trebuie aprobate de la Ministerul Sănătăţii. Fratele meu a început tratamentul în Austria, iar acum medicamentul se găseşte și în România, doar că nu-l primește deoarece se dă numai cu aprobare specială de la Ministerul Sănătății, dus la dezastru de useriști. Chiar dacă viața lui este în pericol, medicamentul nu se aprobă şi nu se găseşte în farmacia spitalului. Normal, farmaciile spitalelor ar trebui să fie aprovizionate, dar nu sunt. Pentru bolile oncologice sunt obligați să le aprobe dar nu o fac. Eu nu mă las până nu se rezolvă situaţia, dar oamenii trebuie să afle adevărul! Ceea ce se întâmplă acum în România, cu lipsa tratamentelor din spitale care cauzează un număr foarte mare de decese, e genocid. Mor oamenii pe capete de covid şi de cancer… Sistemul sanitar e în colaps…”, a mai spus Mircea Govor, care promite că se va lupta din toate puterile pentru a face lumină și a rezolva situația.

Înregistrarea emisiunii Actualitatea sătmăreană de luni seara poate fi urmărită pe pagina de facebook a Nord Vest TV.