Oare mai putem vorbi în zilele noastre de conflicte între generaţii?

Cu siguranţă părerile vor fi împărţite, deşi aş înclina să cred că acest conflict s-a diminuat extrem de mult în zilele noastre. Conflictul între generaţii nu mai are intensitatea şi consistenţa de acum 50 de ani, de exemplu, când explozia informaţională se arăta timid pe ecranele unor televizoare alb-negru. Valorile morale, ca o consecinţă firească a credinţei în Dumnezeu, erau propagate cu străşnicie de bunici şi părinţi. Tinerii, care încercau să epateze printr-un comportament considerat rebel, erau repede corectaţi de către părinţi, bunici sau unchi. Conservatorismul, în ceea ce priveşte modul de viaţă şi comportamentul tinerilor, era dominant şi prezent în viaţa acestora, ca o coordonată esenţială a armoniei dintr-o comunitate sau alta. Existau diferenţe şi din punct de vedere al mentalităţilor şi cutumelor străbune.

În zilele noastre, datorită mijloacelor de informare în masă, a calculatorului şi implicit a internetului, emanciparea morală şi intelectuală a atins cote inimaginabile, altădată de neconceput pentru conservatorii valorilor morale şi a modului de viaţă. Conflictul între generaţii s-a diminuat extrem de mult. Părinţii şi copiii folosesc aceleaşi mijloace de informare, de reactualizare permanentă a culturii generale şi a cunoştinţelor profesionale. Până şi femeile de la ţară nu mai ies pe uliţele satului pentru a mai schimba câte o vorbă-două cu vecinele sau pentru a asculta bârfele. Unele vorbesc la telefon cu vecina, despre vreun serial de televiziune, în timp ce mulg vacile seara, în grajd… Acum, schimburile de informaţii se petrec şi pe calculator. Relaţiile amoroase şi prieteniile noi se stabilesc pe internet sau prin intermediul telefonului mobil.

Conflictul între generaţii dispare încet-încet. Mulţi tineri şi părinţi gândesc la unison anumite oportunităţi în afaceri, dar şi rezolvarea unor probleme comune din familie. În anumite situaţii, având în vedere conjuncturile actuale financiare, părinţii şi copiii formează alianţe menite să facă faţă încercărilor actuale existente în economia de piaţă. De ce se diminuează conflictul între generaţii? Datorită pregătirii profesionale pe care o au ambele părţi, în foarte multe situaţii, care altădată poate ar fi intrat în conflict. Tineri şi părinţi au constatat că există reguli universal-valabile menite să ducă la succes.

Am întâlnit familii în care tinerii, părinţii şi bunicii „funcţionează” în cadrul unui „sistem economic” foarte bine organizat din punct de vedere profesional. Fiecare membru al familiei are misiunea lui în cadrul sistemului, pentru ca acesta să funcţioneze la cote înalte, să aibă credibilitate, punctualitate şi, lucru cel mai important, încredere. Ideile bune pot fi emise de tineri, dar şi de persoanele mai în vârstă din familie. Nu se pune accent pe partea materială în relaţiile din familie, pentru că fiecare are „de toate pentru toţi”. În special se pune accent pe cererile şi onorarea acestora în timp util, venite din partea solicitanţilor. Conflictul între generaţii dispare definitiv, mai ales dacă echipa familială funcţionează la parametrii scontaţi de strategia gândită în comun. În paralel, există o pregătire permanentă a fiecărui individ, indiferent de vârsta pe care o are în familie. Cine se pricepe la calculator şi la internet, din familie, furnizează celorlalţi informaţii proaspete. De obicei, tinerii se ocupă de marketing, studiază piaţa şi contribuie la formarea corectă a preţurilor. În armonia familiei nu mai există loc de conflicte între generaţii. Nivelul de pregătire este aproximativ acelaşi, datorită mijloacelor de informare în masă şi a internetului.

Poate vor exista comentarii în acest sens, dar acest model de viaţă îl cunoaşteţi şi dvs.! Nu contest faptul că mai există în cadrul acestor familii şi discuţii contradictorii, dar ele se rezumă la găsirea unor soluţii optime pentru a rezolva anumite situaţii profesionale şi economice. Personal, am avut ocazia să văd în societatea noastră democratică astfel de modele, care funcţionează cu succes. La fel se întâmplă şi la „casele mai mari”, cum ar fi în Japonia sau în SUA. Acolo se lucrează foarte mult în echipă. Dacă o idee bună este vehiculată de un membru al familiei, aceasta este implementată în cel mai scurt timp. Conflictul între generaţii s-a transformat, de-a lungul vremii, în echipe de supravieţuire şi performanţă profesională, într-o lume „încercată” de crize financiare.

Dumitru Ţimerman