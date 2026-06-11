



Festivitățile de absolvire ale elevilor de clasa a VIII-a din județul Satu Mare au fost marcate de emoție, bucurie și numeroase momente speciale pentru absolvenți, profesori și părinți. Printre oficialii prezenți la evenimente s-a numărat și vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, care a transmis un mesaj de felicitare tinerilor aflați la finalul unei etape importante din viața lor.

Acesta a subliniat importanța momentului absolvirii gimnaziului și i-a încurajat pe elevi să privească cu încredere către viitor, evidențiind efortul și perseverența de care au dat dovadă de-a lungul anilor de școală.

„Am avut bucuria de a fi alături de absolvenți, de cadrele didactice și de părinți în acest moment deosebit, care încheie o etapă importantă din parcursul educațional al tinerilor noștri. Îi felicit pe toți absolvenții pentru munca și perseverența de care au dat dovadă și le doresc mult succes la Evaluarea Națională, precum și în alegerea drumului pe care îl vor urma în continuare”, a transmis Cătălin Filip.

Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare și-a exprimat convingerea că elevii vor reuși să își atingă obiectivele prin muncă și determinare.

„Sunt convins că, prin ambiție și încredere în propriile forțe, își vor transforma visurile în realitate”, a mai declarat acesta.



