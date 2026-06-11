Peste 350 de amenzi aplicate de polițiștii sătmăreni într-o singură zi. Sancțiuni de peste 150.000 de lei

Locale 11.06.2026 16:06
Peste 350 de amenzi aplicate de polițiștii sătmăreni într-o singură zi. Sancțiuni de peste 150.000 de lei


Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 10 iunie, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru supravegherea și controlul traficului rutier pe raza județului.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au aplicat peste 350 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 150.000 de lei.

Pe lângă sancțiunile aplicate, polițiștii au dispus și măsuri complementare împotriva șoferilor care au încălcat grav legislația rutieră. Astfel, 15 conducători auto au rămas fără permisul de conducere, fiindu-le suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Totodată, au fost reținute 6 certificate de înmatriculare, în cazul unor autovehicule care nu îndeplineau condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice.

Reprezentanții IPJ Satu Mare precizează că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, având ca obiectiv prevenirea accidentelor rutiere, creșterea siguranței participanților la trafic și menținerea unui climat de ordine și liniște publică în întreg județul.

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