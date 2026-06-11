



Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, a participat în aceste zile la mai multe festivități dedicate încheierii anului școlar, transmițând mesaje de felicitare atât absolvenților claselor a VIII-a, cât și copiilor din creșele municipiului.

Prezentă la festivitățile organizate de Colegiul Național Mihai Eminescu și Școala Gimnazială Grigore Moisil, viceprimarul a subliniat importanța momentului pe care îl trăiesc elevii care încheie ciclul gimnazial.

„Încheie anii de gimnaziu cu emoții, amintiri frumoase și experiențe care îi vor însoți peste ani. În fața lor se deschid noi drumuri și noi oportunități, iar eu le doresc să aibă încredere în forțele proprii și să își urmeze visurile cu curaj și perseverență”, a transmis Cristina Tămășan-Ilieș.

Viceprimarul i-a felicitat pe absolvenții promoției 2026 pentru rezultatele obținute și le-a urat succes la Evaluarea Națională și în alegerea viitorului parcurs educațional.

Totodată, Cristina Tămășan-Ilieș a fost alături și de cei mai mici sătmăreni, la serbările de final de an organizate în creșele municipiului. Într-o atmosferă plină de veselie, zâmbete și aplauze, au fost celebrate primele realizări ale copiilor și etapele importante din dezvoltarea lor.

„Marcăm cu bucurie primii pași spre cunoaștere, primele descoperiri, primele prietenii și toate micile reușite care construiesc frumos această etapă a copilăriei. Felicitări copiilor pentru energia și entuziasmul lor, educatoarelor pentru răbdare și dăruire, iar părinților pentru sprijinul constant și încredere”, a declarat viceprimarul municipiului Satu Mare.

La final, aceasta le-a urat tuturor copiilor o vacanță frumoasă, plină de joacă, soare și momente de neuitat alături de familie și prieteni.