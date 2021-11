O tânără care salvează vieți a adoptat un bebeluș cu malformații din județul Satu Mare. Acesta a fost abandonat de mama naturală.

- Advertisement -

Micuța Raelyn (rază de soare) s-a născut în Tășnad, județul Satu Mare, și suferă de cheilognatopalatoschizis: despicarea gurii și a palatului. Bebelușul a fost abandonat chiar după naștere de mama naturală, dar a fost adoptat de către Sarah, o tânără cu un suflet enorm.

Așadar Sarah are nevoie de ajutorul nostru în lupta ei de a-i oferi micuței o șansă la o viață normală. Mai exact, să strângă fonduri pentru a o supune pe Raelyn unor operații care îi pot salva viața.

Sarah i-a relatat povestea adopției sătmărencei Mirela Retegan. Puteți citi mai jos întreaga poveste:

”S-a născut cu malformație (crede-mă că nu știu cum se numește corect – eu am tot zis buze de iepure până mi-a spus cineva că e urât să zic așa), a abandonat-o la naștere mama ei. Eu i-am făcut certificat de naștere după ce am avut plasament, că nici certificat nu avea. Eu am avut plasament la ea fără sa știu cum arată… nici o poza mi-au arătat înainte să fie a mea, legală… prima dată în viața mea când iau un copil fără să știu cum arată sau cum e… Știi ce emoții am avut când m-am dus să o iau (atunci am văzut-o prima dată). E foarte micuță. Nu prea ia în greutate… are 2 luni și nu a luat nici un kg de la naștere … Urmează să o operăm. E foarte scumpă. Toți o iubesc”.

Mirela explică că Sarah duce în familia ei copiii pe care nu-i vrea nimeni. Nu au aspectul ideal, ochi albastri sau o sănătate de invidiat. Dar Sarah, cu iubire și răbdare, îi transformă în cei mai frumoși copii. Sarah adoptă copiii României, noi o adoptăm pe Sarah Nicole.

Pentru cei 8 copii pe care îi are acum în grijă și pentru alții care au nevoie de forța ei, noi împreună putem să construim o casă! Putem face cu toții o donație pentru proiectul „O casă pentru Sarah”!

”O să le găsim pe toate! Împreună! Încep cu emoții mari proiectul, dar știu că nu sunt singură și că împreună putem să construim cea mai frumoasă și bună casă pentru Sarah, în care copiii salvați de ea să se simtă ACASĂ!”, este mesajul Mirelei.

CUM POȚI DONA?

GALANTOM, direct cu cardul, accesând link-ul de aici – https://nouageneratie.galantom.ro/fundraising_pages/view?id=21264 DONEAZĂ direct în contul fundației, prin TRANSFER BANCAR, folosind datele de mai jos:

Benficiar: Fundatia Noua Generatie (Fundația Zurli )

Cont LEI: RO70INGB0000999906701090

Cont EURO: RO67INGB0000999910896976

Banca – ING Bank. Detalii tranzacție: Campanie O casă pentru Sarah și copiii ei

DONEAZĂ prin PAYPAL la adresa de e-mail fundatia@zurli.ro, detalii tranzacție Campanie O casă pentru Sarah și copiii ei DONAȚII FIRME. Dacă reprezinți o companie și vrei să ajuți în campanie, se încheie contract de sponsorizare. Pentru asta te rugăm scrie-ne pe email la fundatia@zurli.ro datele companiei.

Pentru mai multe detalii și informații vă stăm cu drag la dispoziție pe e-mail: fundatia@zurli.ro.

Sarah face tot ce poate pentru copiii bolnavi și abandonați. Noi putem să le facem o casă.

sursa text si foto: Facebook Mirela Retegan