Circulația va fi închisă pe un tronson al străzii Mileniului pentru lucrări de reparații la carosabil

Locale 19.06.2026 11:22
Circulația va fi închisă pe un tronson al străzii Mileniului pentru lucrări de reparații la carosabil


Primăria Municipiului Satu Mare informează cetățenii că sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 08:00, circulația rutieră va fi închisă temporar pe strada Mileniului, pe tronsonul cuprins între strada George Coșbuc și strada Mihai Viteazu.

Restricția de trafic este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de reparare a carosabilului, parte a programului de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere din municipiu.

Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să utilizeze rute alternative și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă, pentru a evita blocajele și întârzierile în trafic.

Reprezentanții Primăriei mulțumesc participanților la trafic pentru înțelegere și colaborare pe durata executării lucrărilor, subliniind că acestea sunt necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere.

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