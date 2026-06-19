



În perioada 19–21 iunie, Samfest Jazz&Wine revine la Satu Mare cu trei seri dedicate jazzului, vinurilor de calitate și întâlnirilor de vară în aer liber. Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, în parteneriat cu Rețeaua de Fermieri Partium, invită publicul în Piața Libertății pentru o nouă ediție a festivalului.

Pe scena din centrul istoric vor urca artiști și formații de jazz recunoscute pe plan internațional, iar pe „strada vinului” iubitorii de vin vor putea descoperi selecțiile a 12 crame din regiune. Programul este completat de un târg de vinuri dedicat colecționarilor și pasionaților de muzică. Selecția atent aleasă provine din oferta Independent Label Fair (ILF) și din colecțiile Soul Cure Records, oferind publicului ocazia de a descoperi ediții speciale și rarități muzicale.

Cele 12 crame prezente la festival – Crama Ludróczki (Orașu Nou), Crama Butka (Orașu Nou), Crama Nachbil (Beltiug), Crama Reizer (Turulung), Crama Năstase (Halmeu), Crama Jugrestan (Carei), Crama Poszet (Tămășeni), Crama H Stone (Halmeu), Crama Wylak (Uileacu de Criș), Crama Fort Silvan (Camăr), Crama Jurchiș (Beltiug), Domeniile Sereș (Bogdand), cu sprijinul Rețelei de Fermieri Partium – vor aduce în atenția vizitatorilor o selecție variată de vinuri reprezentative din regiune.

Artiștii invitați la ediția din acest an Samfest Jazz&Wine dezvăluie publicului multiplele fațete ale jazz-ului contemporan. Trupa daneză Smag På Dig Selv (DK) explorează granițele dintre techno, punk și jazz, în timp ce Charlotte Colace (DE) aduce pe scenă un univers muzical plin de soul și emoție. Din Ungaria sosesc două dintre cele mai interesante proiecte ale noii generații de jazz: Nagy Emma Quintet (HU) și New Fossils (HU), formații care aduc pe scenă sonorități originale și o abordare artistică îndrăzneață. Scena românească va fi reprezentată de energicul trio timișorean JazzyBIT (RO) și de proiectul de jazz contemporan al lui Alexandru Zaharencu (RO). După concerte, DJ Gandharva și Von Yodi vor asigura atmosfera mixând exclusiv de pe vinil.

Intrarea este liberă. Timp de trei seri, publicul este invitat să se bucure de muzică de calitate, vinuri atent alese și atmosfera relaxată a unui festival de vară în centrul istoric al orașului.

Program

Vineri, 19 iunie

19:00–20:00 – Warm-Up – DJ Gandharva & Von Yodi

20:00–21:00 – New Fossils (HU)

21:00–22:00 – Zaharenco (RO)

22:00–00:00 – After – DJ Gandharva & Von Yodi

Sâmbătă, 20 iunie

19:00–20:00 – Warm-Up – DJ Gandharva & Von Yodi

20:00–21:00 – Nagy Emma Quintet (HU)

21:00–22:00 – Charlotte Colace (DE)

22:00–00:00 – After – DJ Gandharva & Von Yodi

Duminică, 21 iunie