Sărbătoare de hram la Mănăstirea Scărișoara Nouă. Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” își sărbătorește hramul. Trei ierarhi vor oficia Sfânta Liturghie Arhierească

Locale 19.06.2026 09:17
Sărbătoare de hram la Mănăstirea Scărișoara Nouă. Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” își sărbătorește hramul. Trei ierarhi vor oficia Sfânta Liturghie Arhierească


Obștea Mănăstirii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Scărișoara Nouă, în frunte cu starețul Arhimandritul Spiridon Belei, îi invită pe credincioși să participe la manifestările religioase organizate cu prilejul hramului așezământului monahal, dedicat praznicului Nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Sărbătoarea va debuta în 23 iunie, de la ora 18:00, prin oficierea slujbei Privegherii. Programul liturgic va continua în dimineața zilei de 24 iunie, cu slujba Aghiasmei Mici, Taina Sfântului Maslu și Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul.

Punctul culminant al evenimentului va avea loc începând cu ora 09:15, când va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească pe altarul de vară al mănăstirii, în prezența a trei ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române: Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Cei trei vor fi înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

Reprezentanții mănăstirii îi invită pe toți credincioșii să participe la această sărbătoare de suflet și să se alăture comunității în rugăciune, pentru a cinsti ocrotitorul spiritual al așezământului monahal și a trăi împreună bucuria hramului.

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