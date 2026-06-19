



Comunitatea ortodoxă din Odoreu a trăit joi seară, 18 iunie, unul dintre cele mai importante momente din istoria sa spirituală, odată cu primirea copiei sfințite a Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” (Gorgoepikoos), adusă de la Muntele Athos.



Sute de credincioși au întâmpinat cu emoție sfânta icoană, participând la procesiunea de primire și la slujba de Priveghere oficiată într-o atmosferă de profundă rugăciune și reculegere. După așezarea icoanei în biserică, un sobor de preoți, condus de părintele Gabriel Gorgan, protopopul Sătmarului, a săvârșit slujba religioasă, alături de Arhimandritul Spiridon Belei, starețul Mănăstirii Scărișoara Nouă, precum și de alți slujitori ai altarului, printre care secretarul protopopesc Florin Orășteanu, părintele Vasile Pater, părintele Florian Fane, părintele Marius Lazăr și părintele Flaviu Meghișan, parohul din Odoreu și gazda evenimentului.

Un moment aparte l-a constituit participarea Corului de Teologi din Cluj, ale cărui răspunsuri liturgice au însoțit slujba și au contribuit la solemnitatea și frumusețea întregului eveniment.

Icoana a fost adusă de la Muntele Athos prin implicarea părintelui Flaviu Meghișan, fiind însoțită pe întregul traseu de teologul Darius Meghișan, Nicolae Cărăușan, Iarincău Vasile, Musta Alexandru și ghidul Condor Ioan, care au contribuit la desfășurarea acestui pelerinaj cu o puternică încărcătură spirituală.

Pentru credincioșii din Odoreu, sosirea icoanei reprezintă un moment istoric și o binecuvântare deosebită. De acum înainte, copia sfințită a Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” va rămâne spre închinare în biserica din localitate, oferind tuturor celor care îi trec pragul un loc de rugăciune, speranță și întărire sufletească.



