Cât de periculoase pot fi sursele electrice de încălzire?

- Advertisement -

Este din ce în ce mai frig afară și o parte dintre sătmăreni sunt tentați să sporească confortul termic al casei și să utilizeze diverse surse de încălzire electrică: reșouri, radiatoare electrice, panouri electrice decorative, aeroterme. Din păcate, sezonul rece generează și cele mai multe incidente, unele tragice, care decurg din nerespectarea unor reguli minime de siguranță în utilizarea acestor dispozitive.

“Iarna pentru a mă încălzi am nevoie de două convectoare. Facturile sunt mari

la curent”

“Stau într-o garsonieră și folosesc calorifer electric. Iarna, pentru a mă încălzi am nevoie de 2 convectoare. A venit o dată factura de 1000 de lei pentru curent, pentru 3 luni, nu este o sumă tocmai mică. Acum de când s-a scumpit curentul și gazul și facturile sunt mai mari. Pentru mine este o soluție practică, deocamdată nu îmi permit să pun centrală. Când plec de acasă am grijă să il scot din priză, iar dacă adorm îl dau pe minim. Nu mi se pare un pericol dar am auzit fel și fel de cazuri”, declară Ligia 40 de ani.

În ce condiții aparatele și caloriferele electrice pot fi periculoase

În general, conectăm aparatele electrice de încălzire la prizele existente în locuințe, dar regimul lor de funcționare nu este adaptat întotdeauna instalațiilor electrice și pot deveni periculoase, atât pentru noi, cât și pentru cei dragi, dacă:

• Nu verificăm starea instalației electrice, atunci când utilizăm o sursă de încălzire;

• Nu citim instrucțiunile de utilizare pentru a ne informa privind modul și timpul de folosire;

• Utilizăm sursele de încălzire în spații umede (băi), chiar dacă nu sunt protejate la acțiunea apei;

• Folosim aparatele de încălzire electrică lângă cărți, perdele sau alte materiale textile ori le amplasăm pe covoare;

• Acoperim aparatele electrice cu obiecte vestimentare.

Toate acestea, alături de o priză defectă, o siguranță necalibrată, un contact imperfect și lipsa supravegherii sunt elementele care pot genera evenimente tragice, cum ar fi incendii.

Recomandări pentru

evitarea accidentelor care pot apărea la utilizarea

surselor electrice

Astfel pentru a evita evenimentele neplăcute care pot apărea de la utilizarea surselor electrice se recomandă:

1. Utilizați instalaţii electrice fără improvizații;

2. Evitați alimentarea mai multor receptoare electrocasnice de putere mare din aceeaşi priză (circuit);

3. Utilizaţi doar siguranţe calibrate la tabloul electric din locuinţă;

4. Verificaţi periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi înlocuiţi-le atunci când sunt uzate;

5. La suplimentarea aparatelor electrice sau creșterea puterii acestora, asiguraţi-vă, prin personal autorizat, că instalaţia existentă poate prelua consumul;

6. Amplasaţi şi utilizaţi aparatele electrice departe de mediile cu umiditate crescută;

7. Instalaţi şi utilizaţi aparatura electrocasnică respectând indicaţiile producătorului din prospectul produsului;

8. Utilizaţi aparate electrice omologate.

Dimensionarea instalaţiilor pentru majoritatea locuinţelor construite înainte de 1989 nu a avut în vedere utilizarea intensivă a unor aparate electrice mari consumatoare de energie. În plus, la casele vechi, mai ales din mediul rural , instalațiile au fost dimensionate pentru un consum redus, corespunzător pentru un minim de iluminat și receptoare electrice de mică putere, disponibile în acea vreme (radio, TV, frigider).

Majoritatea incendiilor la locuințe sunt generate de instalațiile electrice defecte

Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență , în primele 8 luni ale acestui an, numărul incendiilor la locuințe a crescut cu 9,4% față de perioada similară a anului trecut, ajungând la un total de 4.856 de astfel de evenimente, la nivel național. Dinamica acestor incendii în funcţie de tipul locuinţelor relevă faptul că locuinţele de tip unifamilial (case individuale) sunt mai vulnerabile din cauza unor factori precum tipul materialelor de construcții folosite sau incidența improvizațiilor efectuate de proprietari ori persoane neautorizare la rețeaua electrică a locuinței sau a sistemelor de încălzire a acesteia.

Concret, majoritatea incendiilor la locuințe sunt generate de instalațiile electrice defecte sau cu improvizații, de coșuri de fum defecte sau necurățate și de mijloacele de încălzire.

Intervenţiile asupra instalaţiilor interioare trebuie realizate doar de către specialişti autorizaţi, care oferă garanţia respectării normelor tehnice şi de siguranţă. Solicitarea serviciilor unor creşteri de ocazie, chiar dacă aparent presupune costuri mai mici, implică riscul executării unor lucrări defectuoase ce pot duce la incendii cu distrugerea de bunuri materiale, rănirea sau decesul unor persoane.