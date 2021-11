ALERTĂ ALIMENTARĂ! PERICOL în TOATE magazinele din județ

- Advertisement -

În această săptămână, inspectorii de specialitate au verificat toate supermarketurile din județ, în urma unei alerte SRAFF, declanșată, pentru a se depista produsul Pulpe pui superioare cu spate, lot produs 11121/20.10.2022, contaminate cu Salmonella Enteritidis.

Salmoneloza este o infecție cu bacterii din specia Salmonella, existând peste 2500 serotipuri de Salmonella.În câteva cuvinte ne vom referi in special la infecția cu SalmonellaEnteritidis.

Bacteria Salmonella trăiește in tractul intestinal al animalelor infectate si la om si poate contamina o varietate de alimente, cum ar fi carne, oua, lapte, fructe de mare, legume, fructe.

Simptomele infecției cu Salmonella – salmoneloza – sunt, de obicei, gastro – intestinale : diaree (uneori cu sânge), febra, greață, voma, crampe abdominale. Aceste simptome pot fi severe, in special la copiii mici, persoanele in vârstă si persoanele cu sistemul imunitar slăbit. Simptomele pot să apară după 6 – 72 ore de la infectarea cu bacteria Salmonella (perioada de incubație) și durează in general pana la o săptămână. In cazurile severe, diareea poate fi atât de grava, iar deshidratarea atât de accentuata încât bolnavul trebuie spitalizat pentru a i se administra lichide si electroliți intravenos. Menționăm că pe raza județului Satu – Mare, nu a fost depistat acest produs.

Atenționăm posibilii transportatori sau comercianți, că în cazul depistării unor transporturi ilegale, se va dispune măsura punerii imediată sub sechestru / reținere oficială și confiscarea, pentru întreaga cantitatea depistată . Aceleași masuri vor fi aplicate și pentru transporturile ilegale/ilicite de produse alimentare de origine non animală, legume și fructe. Întreaga cantitate de produse alimentare de origine animală sau non animală transportată ilegal, va fi denaturată și dirijată spre distrugere prin incinerare, într-o unitate de ecarisare a teritoriului autorizată sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, pe cheltuiala transportatorului.

D.S.V.S.A. Satu – Mare, continuă, prin inspectorii de specialitate, acțiunile de verificare a condițiilor igienice, sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, în toate unitățile autorizate, să organizate, în unitățile de alimentație publică, în săli de evenimente, diferite petreceri aniversare, mese festive, cu ocazia logodnelor, nunților, botezurilor, mese de comemorare, care organizate deficitar, fără respectarea condițiilor stricte impuse de autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, câteodată pot duce accidental, la apariția unor evenimente epidemiologice nedorite, cu impact negativ pentru sănătatea participanților/consumatorilor, cum ar fii Toxiinfecțiile Alimentare.