SOCIAL. Care este cea mai bună alternativă de încălzire pentru iarna aceasta?

- Advertisement -

Odată cu creșterea prețurilor la utilități , sătmărenii au căutat și soluții alternative și eficiente pentru a se încălzi pe perioada lunilor de iarnă. Gazeta de Nord-Vest a vorbit cu câteva persoane din județul Satu Mare pentru a afla părerea acestora.

La o casă plătim până la 5400 de lei/iarnă la încălzirea cu lemne

“Eu platesc pentru o mașină de lemne 1800 de lei, s-a scumpit de la 1200 lei în ultimul an. O masină de lemne are 3 m3, asta înseamnă că un m3 e 600 de lei, ceea ce mi se pare mult. Pentru o iarnă avem nevoie de 3 mașini de lemne la o casă de 70m2, nu vă imaginați ca este o suprafată foarte mare. Suma se poate ridica la 5400 de lei pentru două persoane. Consider că este mai avantajos cu gaz, însă eu cum stau în mediul rural, nu am acces”, declară Marius, 45 de ani.

„Aceste creşteri ale prețurilor la gaz se datorează unei creşteri medii a preţului gazelor, de circa +120% pentru gaze naturale livrate din reţeaua de distribuţie, de +140% a preţului gazelor naturale livrate din reţeaua de transport şi cu circa +23% a preţului cărbunelui, faţă de valorile luate în calcul pentru bonusul şi preţurile energiei termice valabile până la 31 octombrie 2021”, explică ANRE( Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei).

Dumitru Chisăliță, expert în energie, a explicat că rămân două necunoscute, după ce ANRE și-a dat acordul pentru scumpirea gigacaloriei:

„Facem calcule, dar lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Ce putem observa este că s-au aprobat cele două tipuri de tarife – tariful pentru producerea de energie electrică și termică la nivelul centralelor de cogenerare în toată România și acele subvenții care se vor acorda acelor centrale ca urmare a suprataxării consumatorilor de energie electrică. Ceea ce putem vedea este că avem o creștere cu circa 90 la sută în ceea ce privește aceste tarife pentru energia termică.”

“Iarna pentru a mă încălzi am nevoie de două convectoare. Facturile sunt mari la curent”

“Stau într-o garsonieră și folosesc calorifer electric. Iarna, pentru a mă încălzi am nevoie de 2 convectoare. A venit o dată factura de 1200 de lei pentru curent, pentru 3 luni, nu este o sumă tocmai mică., garsoniera având 30 m2. Acum de când s-a scumpit curentul și gazul și facturile sunt mai mari. Pentru mine este o soluție practică, deocamdată nu îmi permit să pun centrală. Când plec de acasă am grijă să il scot din priză iar dacă adorm îl dau pe minim. Nu mi se pare un pericol dar am auzit fel și fel de cazuri”, declară Ligia 40 de ani.

Pentru o casă de 90m2 plătim circa 700 de lei pe lună la încălzirea cu bricheți

„Casa noastră are 90m2 și plătim între 700-1000 lei pe lună. Avem încălzire în pardoseală. Avem nevoie de o tonă de bricheți pe lună. Bricheții ard în centrală. Sunt și bricheți din deșeuri vegetale și aceia sunt și mai ieftini doar că murdaresc mai tare centrala și rămân reziduri. Bricheții sunt sub forma unor batoane rotunde sau dreptunghiulare. Pe perioada iernii avem nevoie de 3 tone.

Consider că încalzirea cu bricheții este foarte avantajoasă deoarece are o putere calorică mai mare decât lemnul. Cred ca cei din resturi vegetale au putere mai mare. Din Polonia se aduc brichetii, la noi în Satu Mare nu este productie așa mare. Firma care produce este în zona industrială Vetis. ” declară Maria , 40 de ani.

Adriana Nistor