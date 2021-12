Trupa sătmăreană de teatru Harag György în deplasare la Budapesta

- Advertisement -

Pe data de 7 decembrie, începând cu ora 19.00, Trupa Harag György evoluează cu spectacolul „Parfumerie” la Teatrul József Attila din Budapesta.

Opera de mare succes a lui László Miklós, în regia lui Márkó Eszter, care ani de zile a fost membru al Teatrului József Attila, este o piesă cunoscută și peste hotare, prelucrată și revizuită cu succes în nenumărate rânduri, a devenit foarte populară și în rândul publicului sătmărean.

Cea mai cunoscută operă a dramaturgului László Miklós, comedia „Parfumerie”, scrisă în 1937, a fost prelucrată în diferite moduri, în diferite colțuri ale lumii, ajungând chiar și la Hollywood ca The Shop Around the Corner (1948); In the Good Old Summertime (1949); You’ve Got Mail (1998). De asemenea, a fost realizată și varianta musical cu titlul She Loves Me, prezentat pentru prima dată la Broadway în 1963, la Londra în 1964, iar premiera absolută în limba germană a avut loc în 1993 la Viena la Ronacherben cu titlul Sie liebt mich. Într-o parfumerie din centrul Budapestei suntem martorii unei povești de dragoste de vis. Viața angajaților din parfumeria Hammerschmidt este întrețesută de dorințe, speranțe, intrigi, neînțelegeri, dar ca în orice comedie veritabilă, dragostea celor doi tineri pare să se împlinească…