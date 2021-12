Retrospectiva anului 2021 din punctul de vedere al Consiliului Județean Satu Mare

- Advertisement -

Consiliul Județean Satu Mare dezvoltă un sistem modern de sănătate

Consiliul Județean Satu Mare a semnat, în data de 25.11.2021, contractul pentru realizarea proiectului tehnic și construirea noii aripi cu șase etaje a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, clădire dotată cu heliport, proiect în valoare de 97.053.830 lei.

Printre realizările din domeniul de sănătate enumerăm:

Construcția modulară, parter + 2 etaje, unde va funcționa Secția de Neurologie, proiect în valoare de 12.062.844 lei;

Recepționarea lucrărilor de reparații capitale și recompartimentări necesare Secției Urologie, în valoare totală de 1.528.591 lei și a Secției Anestezie Terapie Intensivă, în valoare totală de 2.804.417 lei;

Aparat Roentgen performant ce a intrat în dotarea Dispensarului TBC în valoare de 1.314.950 lei;

Reabilitare clădire Dispensar de Pneumoftiziologie (TBC), str. Ialomiței, nr. 1, Satu Mare, valoare 1.238.393 lei;

Primăria Satu Mare a alocat din bugetul local 400.000 lei pentru achiziționarea unui aparat modern performant pentru Secția de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare.

Modernizarea infrastructurii rutiere continuă pe sute de kilometri de drumuri

Cea mai mare realizare din domeniul infrastructurii rutiere este modernizarea drumului județean DJ 193A Satu Mare – Amați – Rușeni – Tătărăști – Necopoi – Homorodu de Jos – Homorodu de Mijloc – Homorodu de Sus – Solduba – Hodișa – Socond – Rătești (DN 19 A), cu o lungime de 48,1 km, în valoare de 93.369.663,55 lei.

În anul 2021, pe lângă DJ 193A a fost recepționat și DJ 194B pe traseul Dara – Dorolț, în lungime de 6,186 km, cu o valoare de 6.115.749,28 lei. Astfel, au fost modernizați 54,29 km prin PNDL I și PNDL II.

La final de an, Consiliul Județean Satu Mare are în execuție alți 47,36 km:

– DJ109M Batarci – Valea Seacă, 4,1 km, valoare contract 6.508.444,97 lei;

– DJ195B Doba – (DN 19) Boghiş – Dacia – Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A), 29,2 km, tronson II, Moftinu Mare – Crișeni – Craidorolț, 12,4 km valoare contract 23.255.769,60 lei;

– DJ 109 P limită județ Sălaj – Cehal, 6,4 km, 9.131.884,24 lei;

– DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson I Ardud – Viile Satu Mare și tronson III Necopoi – Cărășeu, 13,995 km, valoare contract 28.812.979,03 lei.

– DJ195B Doba – (DN 19) Boghiş – Dacia – Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A), tronson I Boghiş – Dacia – Moftinu Mare, 10,432 km, 22.333.152,40 lei.

De-a lungul anului s-au realizat lucrări de întreţinere curentă şi periodică a drumurilor judeţene în valoare de 14.157.922,59 lei și întreținere pe timp de iarnă (deszăpeziri) în valoare de 8.602.006,12 lei.

Consiliul Județean Satu Mare are în pregătire proiecte în valoare de 574.828.291 lei pentru modernizarea a 123 km de drumuri județene și poduri, 13 drumuri județene și 3 poduri prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

La inițiativa Consiliului Județean Satu Mare, au fost incluse în Master Planul General de Transport al României, variantele de ocolire a localităților Negrești-Oaș și Ardud. Drumul Negrești-Oaș va ocoli orașul pe o distanță de 9,6 km, iar lucrarea va costa 19,3 milioane de euro, în timp ce segmentul de 4,9 km de pe raza localității Ardud va costa 10,1 milioane de euro.

O altă investiție importantă ce începe să prindă contur este drumul expres Satu Mare – Baia Mare ce va avea o lungime de aproximativ 20 de kilometri pe raza județului Satu Mare, valoarea totală a investiției fiind de aproximativ 300 de milioane de euro.

Proiectele cu finanțare externă dau un nou impuls în dezvoltarea județului

În cadrul construcției modulare, destinată Secției de Neurologie, va funcționa un Centru Stroke, un centru modern dotat cu aparatură de ultimă generație pentru supraveghere şi îngrijire a bolnavilor cu AVC. Proiectul este finanțat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria cu o valoare de 2.462.156,64 euro.

De asemenea, sunt în implementare alte proiecte, precum:

”Creșterea Capacității Spitalului Județean de Urgență Satu Mare de gestionare a Crizei Sanitare COVID-19”, în valoare de 10.000.000 lei, proiect POR, în cadrul căruia se achiziționează echipamente medicale necesare laboratorului COVID, UPU, Secției Boli Infecțioase, dar și echipamente de protecție necesare întregului spital în contextul pandemic;

”Silver – Mitigating the Negative Effects of Hail in Satu Mare County” finanțat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria, în valoare de 1.544.205 euro, ce se bazează pe tehnologia generatoarelor terestre;

Proiectul ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2021, în valoare de 348.378,47 lei, are ca obiectiv dezvoltarea şi consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire şi combatere a corupţiei în administrația publică locală, promovarea eticii şi integrităţii pentru îmbunătăţirea performanţelor în activitate a creşterii transparenţei în procesului decizional, precum şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului şi aleşilor locali.

Pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pregătim proiectul de modernizare a drumului județean DJ 193 Satu Mare – Borlești – limita de județ Maramureș, cu o lungime de 40 km, în valoare de 28.673.114,58 lei.

Aeroportul Internațional Satu Mare are în derulare două proiecte importante:

”Carpathian Small Aviation – new approaches for mobility of persons and goods in Carpathian region”;

”Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară”.

”Ruta tematică a castelelor” este un proiect implementat de ADI Județ, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 și are o valoare totală de 380.389 euro. Principalele activități ale proiectului sunt: crearea rutei tematice a castelelor prin dezvoltarea unor scenarii de realitate augmentată pentru 10 castele și publicarea de materiale promoționale.

Totodată, ADI Județ are în implementare un proiect de servicii integrate pentru 1.300 de romi din județul Satu Mare printr-un proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene în valoare de 4.400.000 lei.

În anul 2021 a continuat reabilitarea clădirii principale a Muzeului Județean Satu Mare și reorganizarea expozițiilor de bază ale acestuia prin programul ”EASYDOOR – Easing Access to Systemic Discovery of our Origins And Resources” finanțat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria, în valoare de 1.279.929,74 euro.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului are în implementare în acest moment următoarele proiecte:

„Închiderea Centrului de plasament al copilului ”Floare de colț” Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, Programul Operaţional Regional 2014-2020, 5.811.666,51 lei;

”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, POCU, 1.137.174,76 lei;

”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor’’, POCU, Cheltuieli cu plata asistenților maternali aferente anului 2021 în valoare de 2.347.174 lei;

”Suntem alături de TINE(ri)!”, POCU 2014 – 2020, 1.669.209,72 lei.

Deschiderea noii celule de preluare a deșeurilor, soluția pentru un mediu sănătos

La Depozitul Ecologic Regional de Deșeuri Nepericuloase Doba, a avut loc recepția tehnică a lucrărilor desfășurate pentru realizarea noii celule de preluare a deșeurilor. Celula numărul 2 se întinde pe o suprafață de aproape 3 hectare și va asigura continuitatea preluării deșeurilor din județul Satu Mare într-un mediu controlat, fără să afecteze pânza freatică, în valoare totală de 4.853.876 lei.

Din fondurile proprii ale Consiliul Județean Satu Mare se înființează “Centrul de Monitorizare, Coordonare Integrată și Suport în Situații de Urgență” al cărui beneficiar direct este Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) “Someș” Satu Mare, cu o valoare de 3.561.311 lei.

Persoanele vulnerabile, protejate printr-un sistem de protecție socială bine coordonat

Consiliul Județean Satu Mare susține financiar sistemul de protecție socială prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Satu Mare. În anul 2021 am avut în plasament la asistenți maternali 422 de copii și avem în plată 246 de asistenți maternali. Alți 258 de copii se află în servicii de tip plasamente familiale, iar în sistemul de protecție de tip rezidențial se află 247 de copii. Avem în administrare 8 Case de tip familial pentru copii fără dizabilități și 5 Case de tip familial pentru copii cu dizabilități.

Un număr de 345 de persoane adulte cu dizabilități beneficiază de servicii de asistență la standarde de calitate în cele 6 centre rezidențiale din subordinea DGASPC Satu Mare.

În evidențele DGASPC, la nivelul județului se află 16.100 persoane cu dizabilități, dintre care 1.105 sunt copii.

Victimele violenței domestice beneficiază de serviciile unei noi locuințe protejate în Satu Mare, cu o capacitate de maximum 6 persoane care acționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Au fost reorganizate serviciile existente în Centre de Îngrijire pentru Persoane cu Dizabilități, cu o capacitate de maximum 50 de locuri:

Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități ,,O Viață Nouă” Satu Mare;

Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități ,,Cristiana” Carei;

Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități ,,Sf. Ana” Carei.

Ca parte a planului de restructurare a CIAS “Șansa” a fost înființat un Centru de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități la Noroieni, cu o capacitate de 30 locuri.

658 persoane dezavantajate din punct de vedere social au beneficiat de servicii în valoare de 2.008.650 lei prin intermediul a 17 asociații și fundații. Consiliul Județean Satu Mare a oferit și anul acesta sprijin beneficiarilor serviciilor sociale în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitățile de interes general. 17 contracte pentru diverse tipuri de servicii sociale, printre care amintim: centre rezidențiale pentru copii, centre de zi pentru persoanele adulte sau vârstnice, centre de recuperare pentru copii cu dizabilități, cantină socială, îngrijire la domiciliu și centre de zi care efectuează terapii individuale pentru părinți și copii.

Amenajarea traseelor turistice, o investiție oportună în perioada de pandemie

Traseele turistice s-au bucurat de foarte mulți turiști care au luat la pas cele 14 trasee turistice omologate, dintre care 9 omologate în anul 2021. Acestea au fost amenajate de către Serviciul Județean Salvamont, pe o lungime totală de 64 de km.

Extindem serviciile turistice din județul Satu Mare și înființăm o nouă bază Salvamont la Bătarci. Pe acest teren de 1.280 mp se va monta o clădire modulară cu toate dotările necesare Serviciului Salvamont pentru a se putea interveni de urgență în caz de accidente montane. La noul punct Salvamont va fi amenajată o pistă pentru elicoptere, iar proiectul mai prevede dotarea bazei cu un ATV și o mașină de intervenție care vor deservi zona. Totodată, se are vedere dezvoltarea traseelor montane de „via ferrata” din peretele Măgura Bătarciului.

La Aeroportul Satu Mare a fost înregistrat până la jumătatea lunii decembrie, un număr de 32.000 pasageri, iar numărul mişcărilor de aeronave a fost de 1.200, în ușoară creștere faţă de 2020 (25479 pasageri, mişcări aeronave: 1466). De pe Aeroportul Satu Mare s-au operat curse dinspre și către Bucureşti (Otopeni), Londra (Luton), Paris (Beauvais), Frankfurt și Roma (Fiumicino).

Evenimentele culturale, organizate atât în format fizic, cât și în sistem online

Consiliul Județean Satu Mare a oferit sprijin pentru 27 de asociații și fundații sătmărene cu suma de 500.000 lei în baza Legii 350/2005 din bugetul propriu sub formă de finanțare nerambursabilă pentru programe/ proiecte/acțiuni culturale.

Biblioteca Județeană Satu Mare a declanșat procesul de mutare a colecțiilor și a întregului patrimoniu mobil deținut și gestionat de instituție în noul sediu situat pe strada Iuliu Maniu.

Muzeul Județean Satu Mare a întreprins 101 acţiuni dedicate atragerii publicului larg, acţiuni de pedagogie muzeală; 30 expoziții; 63 apariţii în publicații de specialitate, 44 de participări la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice a specialiştilor din instituţie. Numărul de vizitatori fără plată (33.410) este unul situat la jumătatea mediei anuale a ultimului deceniu. A fost menținută o intensă activitate a instituției în mediu online (100.000 vizitatori din mediu virtual). A avut loc o creștere semnificativă a vizitatorilor cu plată (la 17.654, față de 9.444 vizitatori cu plată, în anul 2020 ).

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare a organizat 36 de manifestări sau activități culturale dintre care 3 online. Au editat un număr de 22 proiecte editoriale, unele cu frecvență lunară, sau trimestrială, însumând un număr de 39 de apariții.

Orchestra Filarmonicii ”Dinu Lipatti” Satu Mare a susținut 42 concerte, 10 recitaluri și concerte camerale și 17 concerte educative. De asemenea, au realizat reparații la acoperiș, au igienizat mocheta și pivnița, au achiziționat 7 instrumente noi, au îmbogățit tehnica de lumină pe scenă cu reflectoare noi și au achiziționat microfoane pentru sonorizare și înregistrare.

Școala de Arte Satu Mare a înregistrat un număr de 380 de cursanţi în 2021, înscrişi la 4 clase de pian, 2 clase de chitară, 2 clase de canto muzică ușoară și clasică și câte o clasă de de actorie (limba română/limba maghiară), canto popular, vioară, orgă electronică, instrumente de suflat, balet şi pictură. Cursanţii școlii au obținut 46 de premii, din care 33 premii la nivel naţional și 13 premii la nivel internațional. Au participat la 65 de acțiuni artistice, din care 40 în baza convențiilor de parteneriat şi 25 de participări la evenimente cu alte instituţii colaboratoare;

Organizațiile nonprofit sportive și de tineret, susținute prin finanțare nerambursabilă

18 activități nonprofit din domeniul sportiv au primit finanțare nerambursabilă din fondurile Consiliului Județean Satu Mare, în baza Legii 350/2005, în valoare de 300.000 lei pentru activități în domeniul sportului de masă și a concursurilor sportive. Prin aceste competiții sportive, mii de sătmăreni s-au bucurat de sporturi precum goallbal, șah, table, box, fotbal, judo, handbal, karting, ciclism și caiac.

În ceea ce privește programele/proiectele/acțiunile în domeniul activităților de tineret, au fost desemnate câștigătoare trei asociații cu care s-au încheiat contracte în valoare de 26.508 lei, fiind finanțate în baza Legii 350/2005.