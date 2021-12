- Advertisement -

Acum, în preajma Anului Nou, este cât se poate de actual proverbul românesc: ,,Deșteptul învață din greșeala altuia, prostul nu învață nici din greșeala lui…”. Evaluările inteligente ale liderilor politici în ceea ce privește frământările politice, economice și sociale, care s-au derulat pe parcursul anului 2021, ar putea crea premisele unei noi strategii de acțiune pentru anul 2022. Îmbucurător rămâne faptul că noua gândire politică, prin Coaliția actuală, a ,,sfărâmat” câteva din ,,barierele” revoltătoare ale drumului către mult râvnita Normalitate.

Clasa politică din România avea nevoie de acest ,,balon de oxigen”, care să reformeze gândirea plină de prejudecăți, orgolii și chiar prostie a unor lideri politici. Mai presus de orice, dincolo de culorile politice, rămâne în continuare ,,interesul național”, iar ,,prăjitura” investițiilor ar trebui împărțită în mod echitabil și frățește. Ar fi nevoie de această relaxare a relațiilor politice, bazată pe: inteligență, respect, echitate, dialog și munca în echipă, așa cum de altfel procedează unii lideri politici din administrațiile publice locale. ,,Cei mai mici” ai noștri din politica românească, ,,de la nivel local”, le-au dat lecții de comportament politic elevat unor mari lideri, care într-o vreme purtau niște ,,ochelari mari de cal”. De atitudinea politicienilor nărăvași nu prea mai e loc de niciun comentariu analitic.

La fiecare sfârșit de an, atât în familie cât și în diverse medii de existență din societatea românească se fac aceste evaluări pertinente, iar reactulizarea strategiilor de acțiune pentru anul viitor se conturează cu maximă obiectivitate și realism. Dacă am insistat cu observațiile critice, în mod sumar ce-i drept, aferente sferei politice din România, trebuie să semnalez faptul că sunt multe nemulțumiri și în lumea oamenilor de afaceri români. Am avut bucuria să stau de vorbă mai zilele trecute, înainte de Crăciun, cu om de afaceri sătmărean. Timp de două ore am discutat de necesitatea regândirii legislației referitoare la fiscalitate, pe anumite segmente, iar apoi am analizat și anumite anomalii existente în sistemul de stat și privat.

Nu au lipsit observațiile critice legate de multinaționalele, care au firme în România și se bucură de ,,privilegii” aparte în comparație cu firmele românești. În alt context, am reținut că există încă lacune legate de lipsa unei comunicări consistente între oamenii de afaceri și decidenții, ,,aleșii poporului”, care ar avea puterea de a schimba legislația în sens pozitiv pentru a reglementa multe din neconcordanțele existente în mediul de afaceri românesc. Orice idee bună, orice soluție sugerată de oamenii de afaceri români s-ar putea materializa prin schimbări legislative utile, în urma unor interpelări în Parlament, extrem de necesare pentru obținerea de plusvaloare și implicit în vederea creșterii veniturilor la bugetul consolidat al statului. Dacă relațiile de comunicare dintre cei doi mari coloși ai Democrației, Politicul și Economicul, se vor armoniza cu siguranță vom avea o creștere economică mai consistentă, reforme riguroase eficiente și în celelalte sisteme ale vieții sociale. Greșelile din anul care se încheie, 2021, nu pot fi corectate, dar ele pot fi subiecte extrem de utile pentru analiștii români de specialitate, care ar avea astfel posibilitatea să emită soluții legislative viabile, ancorate în realitățile românești.

Nemulțumiri sunt emise în spațiul public și de anumiți fermieri, care invocă faptul că subvențiile pentru anumite segmente ale vieții din agricultură sunt mai mici în comparație cu alte țări. Semnale au fost cu nemiluita… Degeaba au fost oferite tot felul de soluții, venite din partea fermierilor, viteza de reacție a unor decidenți a rămas în stadiul zero. Nu au fost demarate demersurile în vederea acordării unor subvenții echivalente cu acelea primite de fermierii din alte state membre ale Uniunii Europene, care ar reduce cheltuielile de producție, iar prețul de vânzare ar putea fi păstrat în limitele suportabilității unei concurențe loiale. La început de an 2022 va fi de lucru pentru toată lumea, iar românii nu mai au nevoie de tot felul de ,,politruci”, care încearcă să destabilizeze climatul politic din România. Multe ar fi de spus, multe probleme sunt cunoscute, dar, poate, cine știe, în anul care vine se va schimba și politica de soluționare urgentă a inconvenientelor existente în România. E nevoie de stabilitate națională bazată pe: inteligență, lideri români maturi, iar culorile partidelor trebuie ,,așezate la naftalină” până la demararea unei noi campanii electorale. ,,Deșteptul învață din greșeala altuia, prostul nu învață nici din greșeala lui…”.

Dumitru Țimerman